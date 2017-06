OTSEBLOGI ja -VIDEO | Venemaal toimuvad taas massimeeleavaldused, peakorraldaja Aleksei Navalnõi arreteeriti

Meeleavaldused Venemaa linnades

Raadio Vaba Euroopa näitab Moskva kaarti. https://twitter.com/RFERL/status/874216520863416320

Samuti on Navalnõi fondi peakorterist välja lülitatud elektrivarustus, aga nagu näha, fondi organiseeritud videokajastus on endiselt YouTube´is vaadatav.

Foto: AP

Associated Press on avaldanud esimesed Tverskajal tehtud fotod. Nagu näha, on politsei suurte jõududega kohal.

Navalnõi võeti kinni koduuksel, enne kui ta oleks jõudnud meeleavaldusele minna. Huvitav, mida talle siis ette heidetakse?

Aleksei Navalnõi naine teatas äsja Navalnõi Twitteri-kontol, et tema abikaasa on vahistatud. Veidi hiljem laekus ka foto. Navalnõi on helesinises särgis. https://twitter.com/navalny/status/874211829689585664

Venekeelse BBC video näitab vahistamisi Vladivostokis. https://twitter.com/bbcrussian/status/874206963181211649

Samal ajal Saraatovis. https://twitter.com/artemon2201/status/874207307990781953

Inimesed kogunevad Moskva Sahharovi tänavale, kus pidi toimuma esialgse plaani järgi registreeritud meeleavaldus. Siit minnakse edasi Tverskajale. https://twitter.com/lva_vo/status/874205490905063424

Peterburis peeti kinni meeleavaldusele suundunud linnaduuma liige. https://twitter.com/daniilken/status/874193723466416128

Moskva linnavalitsuse teatel on Tverskajalt läbimarssimine siiski lubatud - aga ilma loosungite ja skandeerimiseta.

Lähivaateid sellest, mis on plakatitel. Jekaterinburg. https://twitter.com/hebrewtwi/status/874190979464671232

https://twitter.com/belamova/status/874166023456530432 Krasnojarsk - paar tuhat meeleavaldajat.

Vahistatute arv on kokku juba üle paarikümne. Blagoveštšenskis näiteks on üheksa kinnipeetut.

Pilte Tverskaja tänava barrikaadidest. https://twitter.com/AlexKokcharov/status/874184645293821954

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskvas toimuvate meeleavalduste reguleerimine on Moskva linnavalitsuse korraldada. "Tuleb vältida provokatsioone ja illegaalset tegevust," lisas Peskov.

Meie ajavööndis asuvas Rostovi-äärses Donis algas meeleavaldus kell 11. https://twitter.com/john_rus/status/874182647018278912

Kasakad Vladivostokis. https://twitter.com/meowgaw/status/874157348784308226

Vladivostokist tulevad esimesed teated agressiivsetest laigulistes riietest meestest, kes väidetavalt meeleavaldajaid peksavad. https://twitter.com/Aztek_Blind/status/874180824765145088

Handi-Mansi ringkonna suurim linn Surgut. https://twitter.com/pashgan4eg/status/874179966736400386

Alates kella 12-st on sisenemine Tverskaja tänavale kõigile jalakäijatele keelatud.

Paljudes linnades on meeleavaldused mõistagi palju tagasihoidlikumad - mõnel pool paarkümmend inimest, mõnel pool paarsada. Krasnodaris aktivistide teatel kuni 1500. https://twitter.com/igor_azarov_/status/874177958386302976

Meeleavaldus Omskis algas kohaliku aja järgi kell 14. https://twitter.com/slava_nofx/status/874175584754118656

Meeleavaldused on plaanis kokku 145 linnas. Praeguseks on kinni peetud vähemalt 15 inimest, neist enamik Vladivostokis.

Kindlaid arve on sotsiaalmeedia põhjal võimatu väita, aga kõigi idapoolsete linnade peale kokku on meeleavaldajaid kindlasti tuhandeid. Korraldajad väitsid paar tundi tagasi, et nemad on kokku lugenud 20 000.

Habarovski rongkäik. https://twitter.com/navalny/status/874152475909128192

https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874161047850164229

Novosibirskis on praegu juba hiline pärastlõuna. Hommikul oli sealsel meeleavaldusel tuhatkond inimest, praegu juba mitu korda rohkem. https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874163797715554304

Veel mõned pildid Tverskaja barrikaadidest ja punaarmeelase riietuses meestest. Siin on käimas militaarnäitus "Ajad ja ajastud." https://twitter.com/Varfolomeev/status/874134473025216513

Barnaul, Altai krai, esiridades annavad tooni noorukid ja kooliõpilased. https://twitter.com/kosaretskii/status/874140100128538624

Navalnõi teatas kavast meeleavaldus Tverskajale tuua viimasel hetkel, eile õhtul YouTube´i laetud videos.

Arvukalt inimesi on siiani tänavale tulnud näiteks Habarovskis, Vladivostokis ja Novosibirskis, see siin on Irkutsk. https://twitter.com/suvesszard918/status/874158503899910144. Suurtest arreteerimistest pole seni teateid tulnud, ent Peterburis ja eriti Moskvas tõotab see kõik veel muutuda.

Kui Moskvas Tverskaja tänaval peaks meeleavaldus algama kell 14, siis idapoolsetes linnades on rahvas juba tänavatel.