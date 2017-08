OTSEBLOGI- ja VIDEO | Sauli Niinistö kohtub Valges Majas Donald Trumpiga! Kas jutuajamise keskmes pingelised suhted Venemaaga?

Soome president Sauli Niinistö kohtub täna Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpiga. Antakse ka ühine pressikonverents.

Niinistö sõnas kohtumise eel ajakirjanikele, et tahaks rääkida olukorrast Läänemerel. Samuti arutaks ta NATO ja Venemaa pingeliste suhete üle. Niinistö usub, et üks põhjustest, miks ta sai kutse Valget Maja külastada, oli see, et ta kohtus kevadel USA ja NATO esindajatega.

Esialgse plaani kohaselt pidi kohtumine toimuma teisipäeval, ent sellele tõmbas kriipsu peale Texase osariiki laastanud orkaan Harvey. Trump suundub homme sinna.

Pressikonverents peaks algama Eesti aja järgi kell 23.20. Niinistö saabus Valgesse Majja kella 22.15 paiku.

USA ja Soome presidendid pole näost-näkku kohtunud 15 aastat. Näiteks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtus Niinistö aga juuli hakul Soomes.