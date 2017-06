OTSEBLOGI ja -VIDEO | Navalnõi kutsus Venemaa inimesed taas tänavale, Moskva võimud on valmis sekkuma

Meeleavaldused Venemaa linnades

Meeleavaldused on plaanis kokku 145 linnas. Praeguseks on kinni peetud vähemalt 15 inimest, neist enamik Vladivostokis.

Kindlaid arve on sotsiaalmeedia põhjal võimatu väita, aga kõigi idapoolsete linnade peale kokku on meeleavaldajaid kindlasti tuhandeid. Korraldajad väitsid paar tundi tagasi, et nemad on kokku lugenud 20 000.

Habarovski rongkäik. https://twitter.com/navalny/status/874152475909128192

https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874161047850164229

Novosibirskis on praegu juba hiline pärastlõuna. Hommikul oli sealsel meeleavaldusel tuhatkond inimest, praegu juba mitu korda rohkem. https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874163797715554304

Veel mõned pildid Moskva politsei barrikaadidest ja punaarmeelase riietuses meestest. https://twitter.com/Varfolomeev/status/874134473025216513

Barnaul, Altai krai, esiridades annavad tooni noorukid ja kooliõpilased. https://twitter.com/kosaretskii/status/874140100128538624

Politsei on Tverskajal suurte jõudude ja barrikaadidega kohal. Lisaks on seal hulk mehi punaarmeelaste ja NKVD-laste mundrites... https://twitter.com/Varfolomeev/status/874129832719917057

Navalnõi teatas kavast meeleavaldus Tverskajale tuua viimasel hetkel, eile õhtul YouTube´i laetud videos.

Arvukalt inimesi on siiani tänavale tulnud näiteks Habarovskis, Vladivostokis ja Novosibirskis, see siin on Irkutsk. https://twitter.com/suvesszard918/status/874158503899910144. Suurtest arreteerimistest pole seni teateid tulnud, ent Peterburis ja eriti Moskvas tõotab see kõik veel muutuda.

Kui Moskvas Tverskaja tänaval peaks meeleavaldus algama kell 14, siis idapoolsetes linnades on rahvas juba tänavatel.