OTSEBLOGI ja -PILT I Terrorirünnak: London Bridge'il sõitis kaubik rahva sekka, ründajad pussitasid hiljem turul inimesi. Hukkunuid on vähemalt kuus, politsei lasi kolm ründajat maha

Intsident leidis aset kuulsal London Bridge'il vahetult pärast Cardiffis toimunud Meistrite liiga finaalmängu Eesti aja järgi umbes kella 00.15 ajal, vahendab uudistekanal BBC.

Londoni politsei kinnitusel jõudis nendeni hilisõhtul teade kaubiku sõitmisest rahva sekka südalinna sillal ning seejärel pussitamistest lähedalasuval Borough Market'il. Võimud kinnitasid tule avamist.

BBC vahendas pealtnägijate sõnu, kelle kirjelduste kohaselt väljus jalakäijate sekka sõitnud kaubikust kolm pikkade nugadega meest, kes asusid inimesi valimatult pussitama. Terroristide jõuk suundus seejärel turu poole, kust järgnesid teated uute rünnakute kohta.

Inimestele on antud range soovitus hetkel siseruumidest linnatänavatele mitte tulla.

Kohapeal on relvastatud politsei. Liiklus sillal on peatatud mõlemal suunal.

BBC teatel sai vähemalt kuus inimest surma ja veel mitu inimest vigastada. Politsei tulistas kolm ründajat surnuks.

Vahetult pärast terrorirünnakut oli videokaadritelt näha paanikas inimesi kesklinna tänavatel. Ühe tunnistaja sõnul oli intsidendi ajal kuulda ka äkilist tulistamist. Sündmuskohal oli hulgaliselt kiirabibrigaade ja politseinikke. Rünnakule reageeriti kiiresti suurte jõududega.

Londoni rünnak

Foto kahtlusalusest Borough'i turul.

Vigastatute arv tõusis 48-ni. Ravil on nad viies erinevas Londoni haiglas. https://twitter.com/Ldn_Ambulance/status/871232944077234181

Sunday Times'i ajakirjanik Sanya Burgess postitas twitterisse varahommikuse pildi Borough Market'il toimuvast politseioperatsioonist. Toimetus asub selle lähistel. https://twitter.com/sanyaburgess/status/871221143855931392

Osa briti pühapäeval ilmuvaid lehti jõudis hommikuks printida uue ja täiendatud versiooni. Nii tegid nt The Sunday Telegraph ja The Sun. https://twitter.com/Telegraph/status/871227248896073729

Siiani pole keegi rünnakute eest vastutust võtnud.

Rünnakus sai viga ka üks politseinik. Vigastused on tõsised, kuid mitte eluohtlikud.

https://twitter.com/BBCNews/status/871203072210604032

Prantsusmaa president Emmanuel Macron avaldas twitteris Suurbritanniale toetust, öeldes, et tema mõtted on ohvrite ja nende lähedastega. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/871168555458465792

https://twitter.com/BBCBreaking/status/871202037806931969

https://twitter.com/BBCBreaking/status/871197960444538881

Ajalehe The Sun esikülg: Terror London Bridge'il https://twitter.com/TheSun/status/871168746139910146/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fuk-40147014

Londoni tänavatel kuuleb jätkuvalt plahvatusi, üks valjem kui teine. https://twitter.com/HarryYorke1/status/871167089901535234?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fuk-40147014

JUST NÜÜD! Londoni tänavatel on kuulda plahvatusi. Tegu võib olla 'kontrollitud õhkimistega'.

Suurbritannia peaministri sõnul koguneb pühapäeva hommikul valitsuse kriisikomitee Cobra.

Ajaleht The Sun kirjutab, et kaks terroristi lasti maha, kuid kolmandat pole õnnestunud tabada.

https://twitter.com/thevocaleurope/status/871159320796426240

Üks abielupaar kinnitas BBC raadiojaamale, et nad olid Boroughi turu juures, kui nägid, et üks punasesse riietatud mees pussitas ohvrit. Viimati mainitu oli üritanud sekkuda ja ründajalt nuga haarata, ent tulutult. "Seejärel kuulsime kolme püssilasku ja jooksime," sõnas pealtnägija. Taolisi kirjeldusi ilmub praegu Suurbritannia meedias palju. Borough on naabruskond, kus on eri poed ja kohvikud, laupäeviti on see populaarne kant, kus käiakse õhtustamas.

JUST NÜÜD! Londoni politsei kinnitusel oli kahe intsidendi puhul tegemist terrorismiga. https://twitter.com/metpoliceuk/status/871152151787171840

https://twitter.com/realDonaIdTrum/status/871147368774864896

Valitsusjuhi Theresa may sõnul käsitletakse kohutavat intsidenti kui potentsiaalset terroriakti.

Nagu näha on juhtunule reageerinud ka USA president Donald Trump. Tavapäraselt poetab ta ühes oma säutsus sedagi, et veelgi rohkem on vaja tugevdada julgeolekumeetmeid ning sisenemiskeelde eri riikidesse. Varasemalt on ta nii viidanud pagulastele, kes võivad tema meelest olla terrorikavatsustega.

https://twitter.com/unrealDnldTrump/status/871148229047578625

BBC vahendab pealtnägija sõnu, kelle kirjelduse järgi sõitis kaubik sillal rahva hulka ning sealt väljusid kolm pikkade teradega nugadega relvastatud meest, kes asusid inimesi pussitama ning suundusid Borough High Streeti poole, kust järgnes info järgmiste intsidentide kohta.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May naaseb täna varahommikul valitsusjuhi ametlikku pealinna residentsi aadressil Downing Street 10. Valitsuse pressiesindaja kinnitusel on ta juhtunust teadlik ja saab ametivõimudelt arengutest jooksvalt teavet.

Londoni politsei otsib intsidendiga seoses väidetavalt kolme inimest.