OTSEBLOGI ja -PILT I London Bridge'il sõitis kaubik rahva sekka

Intsident leidis aset kuulsal London Bridge'il vahetult pärast Meistrite liiga finaalmängu Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul umbes kella 00.15 ajal, vahendab uudistekanal BBC.

Londoni politsei kinnitusel jõudis nendeni hilisõhtul teade kaubiku sõitmisest rahva sekka südalinna sillal ning seejärel pussitamistest lähedalasuval Borough Market'il. Võimud kinnitasid tule avamist.

Inimestele on antud range soovitus hetkel siseruumidest linnatänavatele mitte tulla.

Kohapeal on relvastatud politsei. Liiklus sillal on peatatud mõlemal suunal.

BBC teatel sai vähemalt kaks inimest surma ja veel mitu inimest vigastada.

Images from the scene as police, emergency crews respond to an "incident" on London Bridge https://t.co/UF4jq8hHSc https://t.co/5ZCmFLkYnS pic.twitter.com/2euPYkeaq0

— CNN (@CNN) June 3, 2017