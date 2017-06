OTSEBLOGI ja -PILDID I London Bridge'il sõitis terroristide jõuk kaubikuga rahva sekka ja pussitas inimesi. Hukkunuid on vähemalt seitse, politsei lasi kolm ründajat maha

Neli politseinikku sai rünnakus viga, neist üks raskelt. Politsei ja terroristide tulevahetuses sai viga ka üks tsiviilisik.

Intsident leidis aset kuulsal London Bridge'il vahetult pärast Meistrite liiga finaalmängu Cardiffis Eesti aja järgi pühapäeva kella 00.15 paiku, vahendab telekanal BBC.

Londoni politsei kinnitusel jõudis nendeni hilisõhtul teade kaubiku sõitmisest rahva sekka südalinna sillal ning seejärel pussitamistest lähedalasuval Borough Market'il. Võimud kinnitasid tule avamist.

BBC vahendas pealtnägijate sõnu, kelle kirjelduste kohaselt väljus jalakäijate sekka sõitnud kaubikust kolm pikkade nugadega meest, kes asusid inimesi valimatult pussitama. Terroristide jõuk suundus seejärel turu poole, kust järgnesid teated uute rünnakute kohta.

Inimestele anti öösel ka soovitus siseruumidest linnatänavatele mitte tulla.

Kolm ründajat lasti maha kaheksa minuti jooksul alates rünnaku algusest.

Vahetult pärast terrorirünnakut oli videokaadritelt näha paanikas inimesi kesklinna tänavatel. Ühe tunnistaja sõnul oli intsidendi ajal kuulda ka äkilist tulistamist. Sündmuskohal oli hulgaliselt kiirabibrigaade ja politseinikke. Rünnakule reageeriti kiiresti suurte jõududega.

Londoni rünnak

Teada on, et seitsme hukkunu seas on üks prantslane ja üks kanadalane.

The New York Times säutsus, et Londoni terrorirünnak tabas riiki ajal, mil see alles Manchesteri pommiplahvatuste šoki tõttu tasakaalust väljas oli. Kirjanik J. K. Rowling vastas omakorda, et kuigi ründajad tahaksid näha riiki kui tasakaalust väljas olevat, siis Suurbritannia ei ole seda. "Ärge ajage leina segi vapruse puudumisega," lausus ta.https://twitter.com/jk_rowling/status/871275297274028033

Kirjanik J. K. Rowlingu vastulöök USA presidendile Donald Trumpile, kes Londoni linnapead kontekstist välja rebitud ja n-ö mugandatud tsitaadiga ründama asus.https://twitter.com/jk_rowling/status/871342122984759297

Terrorirünnakus hukkunute mälestusüritus toimub esmaspäeva õhtul Potters Fieldsi pargis, London Bridge'i lähedal. Ürituse korraldab Londoni linnapea Sadiq Khan, kellega liituvad Londoni politsei, Briti transpordipolitsei, kiirabi, tuletõrje juhid, kõrgemad ametiisikud ja kirikutegelased. "Linlastena üheskoos seistes saadame siin ja üle maailma jõulise sõnumi: londonlased ei löö terrorismi ees eales araks," ütles linnapea. Mälestusüritus algab kohaliku aja järgi kell 18, vaikuseminutiga kell 18.20.

Prantsuse saatkond teatab, et terrorirünnakus hukkus üks prantsuse kodanik ning seitse sai viga, neist neli raskelt. Lisaks on üks prantslane siiani kadunud. https://twitter.com/FranceintheUK/status/871426934248546305

Rünnakus pussitada saanud 23-aastase Daniel O'Neill'i ema Elizabeth rääkis BBC-le, et poeg paraneb haiglas ja tal on seitsmetolline haav. "Ta oli just baarist välja astunud, kui üks ründajatest tormas tema poole ning karjus: "See on mu perekonna eest! See on islami eest!"" Naine on juhtunust siiani šokis. "See, et nad ütlevad, et teevad seda Jumala nimel, on täiesti naeruväärne. Nad on barbaarsed ja nad on argpüksid. Meie jätkame elu tavapäraselt".

ÜRO peasekretär Antonio Gueterres mõistis Londoni terrorirünnaku hukka. Ta avaldas solidaarsust briti rahvale ja valitsusele võitluses terrorismi ja vägivalla vastu.

Venemaa president Vladimir Putin avaldas peaminister Theresa Mayle kaastunnet ja ütles, et taoline "brutaalne ja küüniline kuritegu on šokeeriv". Viga saanutele soovis ta kiiret paranemist.

Londoni linnapea Sadiq Khan ütles vastuseks USA president Donald Trumpi säutsule, et tal "parematki teha, kui Trumpi öeldule reageerida". Tema pressiesindaja sõnul tegeleb Khan hetkel politsei, päästejõudude ja valitsusega koostöö tegemisega, et koordineerida edasist tegevust ja abi inimestele. "Linnapeal on muudki teha, kui vastata Trumpi teadlikult kontekstist rebitud sõnadele."https://twitter.com/realDonaldTrump/status/871328428963901440

Londoni elanikud ei heida meelt: "Oleme üle elanud palju hullemat." https://twitter.com/CNN/status/871395740265967616

CNN: tsiviilisik sai viga politsei ja terroristide tulevahetuses. Abipolitseiülem Mark Rowley sõnul ei ole tsiviilisiku vigastused kriitilised ning selles küsimuses käivitatakse ka sõltumatu juurdlus. https://twitter.com/CNN/status/871390163905150976

CNN: politsei on veendunud, et rünnaku taga olid just need kolm meest, kes tulevahetuses korrakaitsjatega hukkusid. Tulevahetuses tulistas kaheksa politseinikku välja 50 kuuli.

Kanada peaminister Justin Trudeau kinnitas, et üks hukkunu on kanadalane. https://twitter.com/BBCBreaking/status/871383230552911872

Haiglatesse viidud 36-st ohvrist on 21 kriitilises seisus, teatab CNN.

Lilled Borough High Streetil. https://twitter.com/georginafstubbs/status/871350106381012993

Ohvrite mälestuseks tuuakse lilli. https://twitter.com/georginafstubbs/status/871367587506122752

Vigastatute seas on ka kaks politseinikku, kirjutab BBC. Mõlemal on rasked, kuid mitte eluohtlikud vigastused.

Reuters teatab, et rünnakuga seoses on arreteeritud 12 inimest.

„Aktuaalse kaameraga” vestelnud Londonis elavate eestlaste sõnul muutis eileõhtuse terrorirünnaku hirmuäratavamaks see, et rünnak toimus paljude igapäevasel trajektooril. Londonis elav näitleja Teele Uustani oli rünnaku ajal jalgrattaga London Bridge’i lähedalt koju sõitmas. Uustali asus jalgrattaga teele umbes pool tundi pärast rünnakut. „Nähes tavapärasest väga-väga palju suuremat politseiautode hulka ja politseinike kohalolu, tundus, et juhtunud pole pelgalt autoavarii,” rääkis Uustani. Peagi nägi ta ka jooksvaid inimesi, kes ütlesid, et ärge minge sinna poole, minge tagasi. „Sellel hetkel käis kõhu alt läbi küll, et korraga on need sündmused siis nii lähedal mul,” nentis Uustani.

USA president Donald Trump kasutas Londoni linnapea Sadiq Khani ründamiseks meeri märtsikuist kommentaari, mil Khan pärast sarnast rünnakut Briti parlamendihoone juures ütles, et London on jätkuvalt üks ohutumaid linnu maailmas, ja õhutas linnaelanikke ja külastajaid mitte paanikasse sattuma.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/871328428963901440

Ühe Londoni terroristi naaber räägib, et mees oli elanud tema majas kolm aastat. "Ta oli meie kogukonna liige," sõnas Londoni lähistel Barkingis elav naaber. https://twitter.com/SkyNews/status/871325088380968960

Toomas Alatalu kirjutab eilset terrorirünnakut kommenteerides, et eeltöö radikaalsete inimestega peaks andma sootuks teisi tulemusi. Samuti, et seadusi tuleb ümber teha, kuni sinnamaani peab kehtima seaduste karmim pool.http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-soda-euroopa-vastu-saab-lopetada-vaid-kalifaadi-kadumine?id=78449075

Suurbritannia peaminister Theresa May tegi valitsusjuhi residentsi ees avalduse. Ta ütles, et öösel tabas riiki taas julm terrorirünnak, mis on kolmas sel kevadel. Inimesi rünnati terade ja nugadega, seitse inimest jättis oma elu ja 48 sai viga, mitu eluohtlikult. Ründajad lasti minutitega maha. Ta kiitis politseinikke, meedikuid ja tavalisi inimesi, kes astusid kurjusele vastu. May rõhutas, et kuigi tegu oli kolmanda rünnakuga viimastel kuudel, on sama aja jooksul suudetud viis rünnakut ära hoida. Viimased rünnakud ei olnud omavahel seotud, mis tähendab, et need viidi läbi erinevate võrgustike poolt. Valitsusjuht hoiatas, et me seisame silmitsi uue ohtliku trendiga: ründajad saavad indu teiste samasugustest rünnakutest. Nad jäljendavad teineteist, tõdes May. Me ei saa sel toimuda lasta ega teeselda, et elu läheb samamoodi edasi. Asjad peavad muutuma, ütles ta. May sõnul on rünnakute vahel seos kurja islamistliku ideoloogia näol, mis on moonutus islamist. Islamistliku ideoloogia hävitamine on üks meie ajastu suurimaid väljakutseid, tunnistas ta. Me ei saa anda sellele ideoloogiale vaba ruumi hingata. Me peame reguleerima küberruumi, et vältida ekstremismi levikut internetis, leidis ta. Me ei tohi unustada, et ka päris elus on neil vaba ruumi hingata. Me peame tegutsema kodumaal. Meie maal tolereeritakse ekstremismi liiga palju, nentis peaminister. Me peame selle kurjuse välja juurima. Kogu meie riik peab ühinema, et ekstremismiga võidelda. Me ei saa elada segregeerunud kogukondades, vaid peame tegutsema ühise riigina, toonitas May. Ühtlasi märkis ta, et strateegia ekstremismiga võitlemisel peab ajaga kaasas käima. Tema sõnul tuleb karmistada karistusi ka väiksemate terrorisüütegude puhul, kui sellest on abi. Me peame kaitsma Suurbritannia pluralistlikke väärtusi, rõhutas ta. „Enough is enough (aitab küll – eesti k.)!“ Me peame oma eluga edasi minema, aga kui me räägime ekstremismiga võitlemisest, peavad asjad muutuma, kordas May. Valitsusjuhi sõnul ei saa vägivald aga kunagi peatada demokraatlikku protsessi, mis tähendab, et valimised toimuvad neljapäeval ja valimiskampaania jätkub homme. „Me peame tulema kokku. Ühiselt võidame me oma vaenlased,“ lõpetas ta. https://twitter.com/SkyNews/status/871302270150770689

BBC pani kokku kaardi eilse terrorirünnaku sündmuskohast. Politsei sõnul aeti kaubikuga jalakäijaid alla London Bridge'i sillal, seejärel hüppasid kolm ründajat sõidukist välja ja asusid lähedalasuval Bourough turul inimesi pussitama.

Marko Mihkelson kirjutab, et Briti eriteenistused on viimastel nädalatel suutnud ära hoida viis terrorirünnakut. Samas jääb kahjuks püsima kõrge terrorioht.http://www.delfi.ee/article.php?id=78448875

Ajalehe The Mail on Sunday esikülg täna hommikul.

USA poplaulja Ariana Grande mälestuskontsert, millega toetatakse Manchesteri terrorirünnakus hukkunute lähedasi, mitte ainult ei toimu, vaid korraldatakse veelgi suurema sihikindlusega, ütles tema esindaja Scooter Braun pärast öist terrorirünnakut. ETV näitab kontserti täna kohe pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21. Ühtlasi kannab selle üle Raadio 2. https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/871293339013980161

Õige pea teeb avalduse ka peaminister Theresa May.

Suurbritannia opositsiooniliste leiboristide esimees Jeremy Corbyn tegi täna hommikul avalduse. Ta kiitis politseinikke ja meedikuid, kes aitasid möödunud öösel inimesi päästa. Terrorirünnakut kirjeldas ta sõnaga kohutav. Corbyni sõnul on leiboristid sarnaselt teiste suuremate erakondadega üleriigilise valimiskampaania peatanud, kuid ta rõhutas, et terroristidel ei saa lubada peatada riigi demokraatlikku protsessi. Ta keeldus vastamast ajakirjaniku küsimusele, kuidas see sündmus võib mõjutada tema šansse tuleva nädala valimistel, öeldes, et hetkel tuleks mõelda rünnakus hukkunutele. https://twitter.com/SkyNews/status/871290125644251137

Londoni politsei esindaja Cressida Dick tegi äsja avalduse. Ta ütles, et kolm ründajat lasti maha kaheksa minuti jooksul alates rünnaku algusest. Ta teatas, et viimastel andmetel sai seitse inimest surma ja 48 vigastada. Võimud said väljakutse eile kell 22.08 kohaliku aja järgi London Bridgeile, kus teadaolevalt sõitis kaubik rahva sekka ja jätkas seejärel teekonda Borough Marketile. Tema sõnul pussitati seal suurt arvu inimesi. Inimestel palutakse piirkonda vältida ja ühistransport seal ei liigu. Ühtlasi on politsei tänavatel täiendavate jõududega ja relvastatult. Inimestel üle kogu linna palutakse jääda valvsaks ja teavitada võime ka kõige väiksematest kahtlustest, sest see võib aidata ära hoida halvima. https://twitter.com/SkyNews/status/871285449544712194

Peaminister Jüri Ratas mõistab rünnaku hukka, öeldes, et vägivallale ei ole õigustust. https://twitter.com/ratasjuri/status/871240071290159108

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/1899392667000190

Terrorirünnakus hukkunute arv kasvas seitsmele, ütles Londoni politsei komissar.

Suurbritannia saadik Euroopa Parlamendis Nigel Farage teatas Twitteris, et me ei saa normaalset elu pausile panna. Tema sõnul on vaja juhtidelt reaalset tegutsemist, mitte rusikatega vehkimist.https://twitter.com/Nigel_Farage/status/871274472782929920

Rünnakus sai Prantsuse välisministeeriumi andmetel viga ka vähemalt neli Prantsusmaa kodanikku, neist üks on kriitilises seisus.https://twitter.com/dougf24/status/871275774657134592

Ühe tunnistaja sõnul kuulis ta ründajat hüüdmas: "This is for Allah" (tõlkes see on Allahile või see on Allahi eest), kui terroristid inimesi pussitasid.

Londoni linnapea Sadiq Khan ütles rünnakut kommenteerides, et terroristidel ei lasta eales võita.https://twitter.com/MayorofLondon/status/871270734835965952

https://www.instagram.com/p/BU5-6YkglXz/?taken-by=theprinceharrysite

https://twitter.com/TheSun/status/871261239942537217

Foto kahtlusalusest Borough'i turul.

Vigastatute arv tõusis 48-ni. Ravil on nad viies erinevas Londoni haiglas. https://twitter.com/Ldn_Ambulance/status/871232944077234181

Sunday Times'i ajakirjanik Sanya Burgess postitas twitterisse varahommikuse pildi Borough Market'il toimuvast politseioperatsioonist. Toimetus asub selle lähistel. https://twitter.com/sanyaburgess/status/871221143855931392

Osa briti pühapäeval ilmuvaid lehti jõudis hommikuks printida uue ja täiendatud versiooni. Nii tegid nt The Sunday Telegraph ja The Sun. https://twitter.com/Telegraph/status/871227248896073729

Siiani pole keegi rünnakute eest vastutust võtnud.

Rünnakus sai viga ka üks politseinik. Vigastused on tõsised, kuid mitte eluohtlikud.

https://twitter.com/BBCNews/status/871203072210604032

Prantsusmaa president Emmanuel Macron avaldas twitteris Suurbritanniale toetust, öeldes, et tema mõtted on ohvrite ja nende lähedastega. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/871168555458465792

https://twitter.com/BBCBreaking/status/871202037806931969

https://twitter.com/BBCBreaking/status/871197960444538881

Ajalehe The Sun esikülg: Terror London Bridge'il https://twitter.com/TheSun/status/871168746139910146/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fuk-40147014

Londoni tänavatel kuuleb jätkuvalt plahvatusi, üks valjem kui teine. https://twitter.com/HarryYorke1/status/871167089901535234?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fuk-40147014

JUST NÜÜD! Londoni tänavatel on kuulda plahvatusi. Tegu võib olla 'kontrollitud õhkimistega'.

Suurbritannia peaministri sõnul koguneb pühapäeva hommikul valitsuse kriisikomitee Cobra.

Ajaleht The Sun kirjutab, et kaks terroristi lasti maha, kuid kolmandat pole õnnestunud tabada.

https://twitter.com/thevocaleurope/status/871159320796426240

Üks abielupaar kinnitas BBC raadiojaamale, et nad olid Boroughi turu juures, kui nägid, et üks punasesse riietatud mees pussitas ohvrit. Viimati mainitu oli üritanud sekkuda ja ründajalt nuga haarata, ent tulutult. "Seejärel kuulsime kolme püssilasku ja jooksime," sõnas pealtnägija. Taolisi kirjeldusi ilmub praegu Suurbritannia meedias palju. Borough on naabruskond, kus on eri poed ja kohvikud, laupäeviti on see populaarne kant, kus käiakse õhtustamas.

JUST NÜÜD! Londoni politsei kinnitusel oli kahe intsidendi puhul tegemist terrorismiga. https://twitter.com/metpoliceuk/status/871152151787171840

https://twitter.com/realDonaIdTrum/status/871147368774864896

Valitsusjuhi Theresa may sõnul käsitletakse kohutavat intsidenti kui potentsiaalset terroriakti.

Nagu näha on juhtunule reageerinud ka USA president Donald Trump. Tavapäraselt poetab ta ühes oma säutsus sedagi, et veelgi rohkem on vaja tugevdada julgeolekumeetmeid ning sisenemiskeelde eri riikidesse. Varasemalt on ta nii viidanud pagulastele, kes võivad tema meelest olla terrorikavatsustega.

https://twitter.com/unrealDnldTrump/status/871148229047578625

BBC vahendab pealtnägija sõnu, kelle kirjelduse järgi sõitis kaubik sillal rahva hulka ning sealt väljusid kolm pikkade teradega nugadega relvastatud meest, kes asusid inimesi pussitama ning suundusid Borough High Streeti poole, kust järgnes info järgmiste intsidentide kohta.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May naaseb täna varahommikul valitsusjuhi ametlikku pealinna residentsi aadressil Downing Street 10. Valitsuse pressiesindaja kinnitusel on ta juhtunust teadlik ja saab ametivõimudelt arengutest jooksvalt teavet.

Londoni politsei otsib intsidendiga seoses väidetavalt kolme inimest.