OTSEBLOGI JA FOTOD | Tais alustati suurt päästeoperatsiooni, et jalgpallipoisid ja nende treener koopast välja tuua

18 päästjat alustas ulatuslikku päästeoperatsiooni, et koopasse lõksu jäänud 12 jalgpallipoissi ja nende treener viimaks sealt ära tuua.

Reuters kirjutab, et kokku osaleb 13 sukeldujat ja viis Tai mereväelast. Päästeoperatsiooniga alustati Eesti aja järgi kell kuus hommikul. Esimene päästetu peaks välja saama 11 tundi hiljem ehk kell 17.

Päästemeeskonna juht Narongsak Osottanakorn nimetas tänast päeva D-päevaks, võrdlus viitab Normandia dessandile 6. juunil 1944. aastal, mil liitlasväed maabusid Saksamaa poolt okupeeritud Normandias. Ka see on tuntud D-päevana.

Osottanakorn lisas, et poisid ja nende treener on nii füüsiliselt kui vaimselt heas vormis ning igati sihikindlad, et päästeoperatsioon õnnestuks. Pole täpselt teada, kuidas nad sealt välja tuuakse. Ilmselt peavad nad siiski ka ise sukelduma. Kus veetase madalam, on võimalik kõndida. Tegutseda on vaja kiiresti, kuna vihmahood võivad viimase nädala jooksul tehtud edusammudele kriipsu peale tõmmata. Reuters kirjutas eile, et hapnikutase muust maailmast ära lõigatud koobastes langeb.

Möödunud nädalal kaotas üks Tai mereväe endine eriüksuslane päästeoperatsiooni käigus oma elu. Tal lõppes hapnikuballoonis hapnik.

Poisid ja nende treener on 10 kilomeetri pikkuses Tham Luang Nang Noni koopas juba 23. juunist.