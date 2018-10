OTSEBLOGI ja FOTOD | Indoneesias kukkus reisilennuk 188 inimesega pardal merre

Lennuki side lennukontrolliga kadus mõned minutid pärast õhkutõusmist ning viimati asus lennuk mere kohal. Võimalike ellujäänute kohta andmeid ei ole.

Lennuki näol oli tegemist uut tüüpi Boeing 737 MAX 8-ga, mis on kasutusel alates 2016. aastast. Flightradar24 andmetel anti lennuk Lion Airile üle selle aasta augustis.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu