OTSEBLOGI: Ilves räägib USA parlamendis taas Venemaast ja kübersõjast, seekord senati õiguskomisjoni ees

Toomas Hendrik Ilves USA senatis

Täna hommikul ütles Graham, et kui FBI direktor James B. Comey ei ütle välja, kas büroo uurib Trumpi väidetavaid Vene-sidemeid või ei uuri, siis Graham blokeerib senatis Comey tulevase asetäitja kandidatuuri. Koos John McCainiga on Graham presidendi suhtes vabariiklaste seas selgelt üks skeptilisemaid. https://twitter.com/kylegriffin1/status/841984652869021696

Kuulamist korraldab senati õiguskomisjoni kuritegevuse ja terrorismi teemaline alamkomisjon, mida juhib vabariiklane Lindsey Graham. Samasse alamkomisjoni kuulub ka endine presidendikandidaat Ted Cruz. Eelmisel nädalal lubas Graham, et tema komisjon teeb demokraatliku partei häkkimise asjus kogu tõe selgeks. Seevastu esindajatekojas samasugust alamkomiteed juhtiv vabariiklane Trey Gowdy avaldas laupäeval arvamust, et parlament ei ole pädev häkkimisskandaali uurima. "Me ei uuri kuritegusid, kuna me ei oska seda eriti hästi," märkis Gowdy telekanalile Fox News.

