OTSEBLOGI: Hollandi valimistel lõid valitsevad liberaalid Wildersi parempopuliste

Hollandi parlamendivalimised 2017

Algsed valimistulemused (28% häältest): liberaalne peaministripartei VVD 32 kohta, konservatiivne CDA 20 kohta, parempopulistlik PVV 19 kohta, liberaalne D66 18 kohta, sotsialistlik SP 14 kohta, vasakroheline GL 14 kohta, sotsiaaldemokraatlik PvdA 10 kohta, kristlik-demokraatlik CU kuus kohta. Võrreldes lävepakuküsitlusega, peaministrierakonnal ja konservatiividel jätkuvalt veidi parem ja vasakrohelistel mõnevõrra tagasihoidlikum tulemus. Toimuda võib veel väiksemaid muutusi, arvestades, et hääled on alles lugemisel. https://twitter.com/NOS/status/842168411912323073/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Rotterdam hääletas võrdselt nii valitsevate liberaalide (VVD) kui parempopulistite (PVV) poolt (15%). Aga nagu mujalgi, kasvas enim vasakroheliste (GL) ja opositsiooniliste liberaalide (D66) ja langes sotsiaaldemokraatide (PvdA) toetus.

JUST NÜÜD! Parempopulist Wilders tunnistas kaotust liberaalist Ruttele.

Parempopulistliku Vabaduspartei juht Geert Wilders ütles äsja, et kuigi talle meeldinuks suurima erakonna tiitel, võistleb tema partei hetkel teise koha eest. „Me oleme ühed valimiste võitjad. See on tulemus, mille üle tasub uhke olla,“ ütles ta. „Me jätkame oma võitlust. Ma arvan, et meie kampaania- ja valimisprogramide mõju on olnud märkimisväärne. Ühtlasi olen ma siin, kui neil on mind koalitsioonikõnelustel vaja.“

Zwolles tegi täna parima tulemuse valitsev liberaalne Rahvapartei Vabaduse ja Demokraatia Eest, kuid enim kasvatas oma toetust vasakroheline GroenLinks (GL) ja suurim kukkuja oli taas sotsiaaldemokraatlik PvdA.

Algsed valimistulemused (10% häältest): liberaalne peaministripartei VVD 33 kohta, konservatiivne CDA 25 kohta, parempopulistlik PVV 18 kohta, liberaalne D66 18 kohta, sotsialistlik SP 13 kohta, vasakroheline GL 13 kohta, sotsiaaldemokraatlik PvdA üheksa kohta, kristlik-demokraatlik CU kuus kohta. Võrreldes lävepakuküsitlusega, peaministrierakonnal veidi parem, konservatiividel oluliselt parem ja vasakrohelistel mõnevõrra tagasihoidlikum tulemus. Kõik võib siiski veel muutuda, arvestades, et suurem osa häältest on alles lugemisel, sh oodatakse jätkuvalt tulemusi suurematest linnadest. https://twitter.com/bopanc/status/842160392931553281

Vabaduspartei Geert Wilders ei ole ainsana suurerakondade juhtidest veel näole andnud. https://twitter.com/alexanderbakker/status/842118546364719104/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Groningen ei erine kuigi palju Amsterdamist, GL ja D66 suur tõus ja VVD ja PvdA langus.

Amsterdam hääletas täna vasakroheliste (GL) ja opositsiooniliste liberaalide (D66) poolt, kellest esimeste toetus suurenes võrreldes 2012. aasta valimistega märkimisväärselt, peaaegu 15%. Toetus valitsuserakondadele, ennekõike sotsiaaldemokraatidele (PvdA) vähenes samal ajal oluliselt.

Itaalia peaminister Paolo Gentiloni säutsus: „Ei mingit Nexitit (Hollandi lahkumist EL-ist -toim)! Euroopa Liidu vastasus sai Hollandi valimistel lüüa. Liidu muutmiseks ja taaskäivitamiseks on vaja ühiselt tegutseda. https://twitter.com/PaoloGentiloni/status/842125050572595201?ref_src=twsrc%5Etfw

Vasakrohelisi võib pidada tänaste valimiste suurimateks võitjateks. Neil õnnestus oma toetus kolmekordistada. Groenlinks esimees Jesse Klaver: „On ajalooline õhtu. Me võitsime parlamenti juurde enam kohti, kui meil varasemalt oli,“ ütles ta. „Rahvusvahelise meedia tähelepanu oli uskumatu. Kõiki huvitas paremäärmuslaste tõus. Meie vastus maailmale on vastav: populism kaotas.“

Hollandi peaminister Mark Rutte, kelle liberaalne partei tuli hoolimata 10 parlamendikoha kaotamisest lävepakuküsitluse kohaselt valimiste võitjaks, ütles, et Rahvapartei Vabaduse ja Demokraatia Eest on kolmandat korda järjest Madalmaade suurim partei. „Meie sõnum ühtis valijate ootustega,“ rõõmustas ta. „Me tahame lähiaastatel jätkata riigi ohutul ja stabiilsel kursil hoidmist.“ „Ühtlasi kuuleme me täna üle kogu Euroopa üht: Holland peatas valet laadi populismi.“

Rootsi ekspeaminister Carl Bildt täheldab viimastel Euroopa valimistel Trumpi-vastast meelsust. https://twitter.com/carlbildt/status/842128015924551690?ref_src=twsrc%5Etfw

Saksamaa kantslerikandidaat ja europarlamendi endine president Martin Schulz: „Wildersil ei õnnestunud valimis võita. Ma tunnen kergendust, kuid me peame jätkama võitlust avatuma ja vabama Euroopa nimel.“ https://twitter.com/MartinSchulz/status/842115006288257031?ref_src=twsrc%5Etfw

Opositsioonilistel liberaalidel õnnestus samuti oma toetust kõvasti suurendada. Kui seni oli neil parlamendis 12 kohta, siis tänaste valimiste järel lausa 19. D66 esimees Alexander Pechtold ütles, et erakonna jaoks on tegemist juba üheksanda järjestikuse võiduga. „Tulemus on väga hea. Mitte ainult Madalmaade jaoks. Holland vaigistas üleüldise populismimüra.“

Konservatiividel õnnestus kasvatada oma parlamendikohtade arvu seniselt 13lt 19le. CDA esimees Sybrand Buma: „Täna on hea õhtu. Me kuulume selle valimiste võitjate sekka. Keegi ei osanud unistada, et võime teha nii hea tulemuse.“

Tegu on esimese korraga, mil enamusvalitsuse moodustamiseks läheb Hollandis vaja nelja parteid. https://twitter.com/nrc/status/842125660617363457/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

PvdA esimees Lodewijk Asscher tunnistas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on tulemus (üheksa kohta senise 38 asemel -toim) dramaatiline. “Tänane õhtu on meie erakonnale raske, tulemus on pettumust valmistav,” tõdes ta. “Meie partei valitses meie riiki ja aitas selle kriisist välja. Kuid meil ei õnnestunud valijaid selles veenda.”

Wilders säutsus täna õhtul: Me võitsime kohti juurde! Rutte ei saa must lahti!" https://twitter.com/geertwilderspvv/status/842113131442765826?ref_src=twsrc%5Etfw

Tuginedes lävepakuküsitlusele, on kaks võimalust nelja erakonna valitsuseks, millel oleks parlamendis vajalik enamus ehk vähemalt 76 kohta. Kas koalitsioon VVD, CDA, D66 ja vasakroheliste vahel või VVD, CDA, D66 ja sotsiaaldemokraatide vahel. Wildersi parempopuliste kõnelustesse ei kaasta.

Valimisjaoskondadest on oodata esimesi ametlikke tulemusi südaöö paiku.

Euro hakkas tõusma. https://twitter.com/business/status/842115999319089167

Täiendatud lävepakuküsitlus näitab, et valimiste osalusprotsent oli 82, mis on 31 aasta kõrgeim.

Häälte lugemine on alanud. https://twitter.com/jessepinster/status/842107069817868290/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Lävepakuküsitluse kohaselt oli valimiste osalusprotsent 81. 2012. aasta valimistel oli see 74,6.

Lävepakuküsitluse kohaselt on valimiste suurim kaotaja sotsiaaldemokraatlik Hollandi Tööpartei (PvdA), mis kaotas suisa 29 oma senisest 38 parlamendikohast. Kõige suurema tõusu tegi aga vasakroheline GroenLinks, mis võitis oma senisele neljale kohale juurde 12. Valitsevad liberaalid kaotasid kümme kohta, samal ajal kui parempopulistidel õnnestus juurde võtta kõigest neli kohta, mida on arvatust vähem.

JUST NÜÜD! Ipsose lävepakuküsitluse kohaselt võttis valimisvõidu peaministripartei (31 kohta). Liberaalsele VVDle järgnevad kolm erakonda võrdse tulemusega: konservatiivne CDA, liberaalne D66 ja parempopulistlik PVV (kõik 19 kohta) ja nende järel vasakroheline GroenLinks (16) ja Sotsialistlik Partei (14).

Valimisjaoskonnad on nüüd suletud.

Hollandi parlamendivalimisi jälgitakse erilise tähelepanuga, kuna tegemist on esimeste Euroopa valimistega pärast Suurbritannia rahva otsust Euroopa Liidust lahkuda ja Donald Trumpi tõusmist Ameerika Ühendriikide etteotsa. Tänaste valimiste tähtsaim küsimus on, kas Wildersi paremäärmuslik Vabaduspartei teeb hea tulemuse, mis veelgi ergutaks natsionalistlikku ja Euroopa Liidu vastast meelsust.

