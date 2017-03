OTSEBLOGI: Hollandi valimistel ägedaim vastasseis liberaalide ja parempopulistide vahel

Hollandi parlamendivalimised 2017

PvdA esimees Lodewijk Asscher tunnistas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on tulemus (üheksa kohta senise 38 asemel -toim) dramaatiline. “Tänane õhtu on meie erakonnale raske, tulemus on pettumust valmistav,” tõdes ta. “Meie partei valitses meie riiki ja aitas selle kriisist välja. Kuid meil ei õnnestunud valijaid selles veenda.”

Wilders säutsus täna õhtul: Me võitsime kohti juurde! Rutte ei saa must lahti!" https://twitter.com/geertwilderspvv/status/842113131442765826?ref_src=twsrc%5Etfw

Tuginedes lävepakuküsitlusele, on kaks võimalust nelja erakonna valitsuseks, millel oleks parlamendis vajalik enamus ehk vähemalt 76 kohta. Kas koalitsioon VVD, CDA, D66 ja vasakroheliste vahel või VVD, CDA, D66 ja sotsiaaldemokraatide vahel. Wildersi parempopuliste kõnelustesse ei kaasta.

Valimisjaoskondadest on oodata esimesi ametlikke tulemusi südaöö paiku.

Euro hakkas tõusma. https://twitter.com/business/status/842115999319089167

Täiendatud lävepakuküsitlus näitab, et valimiste osalusprotsent oli 82, mis on 31 aasta kõrgeim.

Häälte lugemine on alanud. https://twitter.com/jessepinster/status/842107069817868290/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Lävepakuküsitluse kohaselt oli valimiste osalusprotsent 81. 2012. aasta valimistel oli see 74,6.

Lävepakuküsitluse kohaselt on valimiste suurim kaotaja sotsiaaldemokraatlik Hollandi Tööpartei (PvdA), mis kaotas suisa 29 oma senisest 38 parlamendikohast. Kõige suurema tõusu tegi aga vasakroheline GroenLinks, mis võitis oma senisele neljale kohale juurde 12. Valitsevad liberaalid kaotasid kümme kohta, samal ajal kui parempopulistidel õnnestus juurde võtta kõigest neli kohta, mida on arvatust vähem.

JUST NÜÜD! Ipsose lävepakuküsitluse kohaselt võttis valimisvõidu peaministripartei (31 kohta). Liberaalsele VVDle järgnevad kolm erakonda võrdse tulemusega: konservatiivne CDA, liberaalne D66 ja parempopulistlik PVV (kõik 19 kohta) ja nende järel vasakroheline GroenLinks (16) ja Sotsialistlik Partei (14).

Valimisjaoskonnad on nüüd suletud.

Hollandi parlamendivalimisi jälgitakse erilise tähelepanuga, kuna tegemist on esimeste Euroopa valimistega pärast Suurbritannia rahva otsust Euroopa Liidust lahkuda ja Donald Trumpi tõusmist Ameerika Ühendriikide etteotsa. Tänaste valimiste tähtsaim küsimus on, kas Wildersi paremäärmuslik Vabaduspartei teeb hea tulemuse, mis veelgi ergutaks natsionalistlikku ja Euroopa Liidu vastast meelsust.

