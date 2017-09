OTSEBLOGI: Hispaania võimud teevad jõupingutusi, et Kataloonia homne referendum ära hoida

Hispaania keskvõim on lasknud käiku jõuvõtted, et takistada katalaanidel hääletust korraldada, olles vahistanud hulga kohalikke ametnikke, kuulutades rahvahääletuse ülemkohtu kaudu põhiseadusega vastuolus olevaks, karmistades kontrolli regiooni rahaasjade üle, tuues piirkonda juurde politseinikke ja konfiskeerides rohkem kui 10 miljonit hääletussedelit.

Katalaanide juhid on survest hoolimata lubanud referendumi pühapäeval läbi viia.

Märgilisel rahvahääletusel küsitakse kõigilt Kataloonias elavatelt Hispaania kodanikelt, kas nad tahavad, et Katalooniast saaks iseseisev vabariik. Kataloonia president Carles Puigdemont on lubanud jah-i korral kuulutada iseseisvuse välja 48 tunni jooksul pärast tulemuste selgumist.

KATLAANIDE REFERENDUM

Tere pärastlõunat! Juba homme asuvad katalaanid oma saatuse üle hääletama ja sündmustega on võimalik end kursis hoida DELFI otseblogi kaudu. Hispaanid võimud on asunud täna tegema viimaseid jõupingutusi, et iseseisvust toetavatele jõududele kaikaid kodaratesse loopida ja rahvahääletus ära hoida.