OTSEBLOGI, FOTOD JA VIDEO | Võitlus ajaga: sukeldujad sisenesid koopasse, üritades osa Tai jalkapoisse läbi pimedate, kitsaste ja vett täis käikude veel täna õhtuks välja tuua

Telekanal BBC edastas, et osa Tai meediast teatab, et kaks poissi suudeti koopast päästa. Ametlikku kinnitust selle kohta aga ei ole ja arvestades sukeldujate ajaarvestust ei vasta see üsna tõenäoliselt ka tõele.

Ühise juhtimiskeskuse juht ja Chiang Rai kuberner Narongsak Osottanakorn andis sündmustest ülevaate, öeldes, et ei ole teada, kui kaua läheb aega, mil päästemeeskonnal on võimalik tuua koopast välja esimene grupp poisse. „Sukeldujad teevad koopas koostööd arstidega, et hinnata poiste tervist ja otsustada, kes neist peaks tulema välja esimesena,“ ütles ta.

Arvestades, et kell on alles 14 ja ükski poiss ei tohiks ka kõige paremal juhul koopast välja jõuda enne kella 17 Eesti aja järgi, võib aktiivsuse põhjuseks olla kellegi tähtsa isiku visiit sündmuspaika, arvab BBC korrespondent Helier Cheung. Ajakirjanikel ja teistel inimestel paluti hoida tee äärde. https://twitter.com/HelierCheung/status/1015906333609136128/

Helikopter ootab jalgpallipoiste koopast väljajõudmist, et nad otsekohe lähimasse suuremasse haiglasse toimetada, mis asub sealt ca 100 kilomeetri kaugusel. Kui kõik läheb sukeldumisel plaanipäraselt, jõuab esimene poiss koopast välja Eesti aja järgi kella 17 paiku. https://twitter.com/SaksithCNA/status/1015882859230388224

Telekanali BBC korrespondent Helier Cheung säutsus oma Twitteri kontol, et ootamatult hakati koopa suu juures hoogsalt sagima ja ajakirjandus on ootel. Mis täpselt toimub, ei ole veel teada. https://twitter.com/HelierCheung/status/1015904535313879040/

Tõenäoliselt sukeldumise kõige suurem väljakutse saab olema vähem kui 40 cm suurune avasus, kust poistel tuleb iseseisvalt läbi ronida: ruumi on seal lihtsalt liiga vähe, et päästjatel oleks võimalik neid aidata. Ajaleht Daily Mail tõi võrdluse, et ava on sama suur, kui panna üksteise ritta kolm Marsi šokolaadibatooni.

Operatsioon on äärmiselt riskantne. Tasub meeles pidada, et osa poistest ei oska isegi ujuda, rääkimata sukeldumisest pimedates, kitsastes ja mudastes käikudes, kus ei ole pea mingit nähtavust. Ühtki ametlikku teadet, kuidas riskantne operatsioon edeneb, endiselt veel ei ole.

Telekanali BBC korrespondent Sophie Long ütles sündmuskohalt, et päästetiim otsustas täna kiiresti tegutseda, sest koopast vee välja pumpamisega suudeti veetase ajutiselt alla viia. Aega ei ole aga enam palju, sest vihmahooajale omaste tulvavete tõttu hakkab koobas juba varsti uuesti veega täituma, ähvardades jalgpallimeeskonna veel halvemasse seisu jätta kui enne.

Õige pea, kui kõik läheb plaanipäraselt, asub esimene poiss koopast läbi pimedate, kitsate, vett täis ja mudaste käikude, trotsides sealseid tugevaid hoovuseid, välja sukelduma. Hilisõhtul on piirkonnas oodata ka tugevamat vihmasadu, mis ähvardab veetaset koopas veelgi tõsta.

Tai valitsuse teatel võib sellise päästmisviisi eelisteks pidada, et seda saab teha kiiresti ja selleks ei kulu palju ressursse, kuid miinusteks, et see vajab äärmist professionaalsust sukeldujate poolt, aga ka teatavaid oskusi poiste poolt, kes peavad säilitama külma närvi ja vältima paanikasse sattumist.

JUST NÜÜD | Tai valitsus avaldas täna keskpäeval detaile päästeoperatsiooni kohta: a) varustusena kasutatakse õhuballoone ja kogu nägu katvaid hapnikumaske b) üht last saadavad koopas kaks professionaalset sukeldujat c) nad sukelduvad koos, liikudes väljapääsu poole mööda päästjate paigaldatud köit d) kolmandast ehk viimasest kambrist koopa suuni minnakse jalgsi. https://twitter.com/Beaking_News/status/1015878049349267457

Äärmiselt oluline saab olema ka laste rahulikuna hoidmine sukeldumise ajal. „Ma saan ainult loota, et lapsed võivad näha seda kui väljakutsuvat seiklust,“ ütles Crossley, endine sukelduja. Tema sõnul on tavaline, et professionaalne sukelduja hoiab algajal kogu aeg silma peal, õpetades teda jooksvalt, oodates kiiret reaktsiooni, tegemaks kindlaks, et ta ei hakka kasvõi väiksemasse paanikasse sattuma, mis võib operatsiooni nurjata ja kurvalt lõppeda.

Geoff Crossley, endine koopasukelduja ja päästja, ütles raadiosaatele BBC Radio 5 Live, et Tai päästjate ees on äärmiselt keeruline ülesanne. „Mu koopasukeldujast sõber ütleks, et koopasukeldumises on kaks võimalikku kiirust: surmaeglane liikumine ja seismine, mistõttu võtabki nende päästmine aega,“ märkis ta. Crossley, kes on osalenud sarnastel, kuid väiksema mahulistel päästeoperatsioonidel, kirjeldas, et üks suurimaid probleeme on nähtavus, mida mudastes ja sogastes koobastes põhimõtteliselt ei ole, eriti kui arvestada, et koopasse jõuab tulvavesi. „Kui sa ei näe isegi enda näost väga kaugemale, teeb see sukeldumise keeruliseks, sest vees võib olla kive jm, kuhu taha võib varustus kinni jääda,“ nentis ta.

Ajaleht Bangkok Post kirjutab oma allikatele toetudes, et poisid jagatakse koopas neljaks grupiks, millest esimeses grupis on neli ja ülejäänutes kolm inimest. Treener tuuakse välja viimases grupis.

Tai päästemeeskond loodab, et esimene poiss suudetakse välja aidata juba tänaseks õhtuks (Eesti aja järgi umbes kell 17), ent see ei tähenda, et kõikidel nii kiiresti on võimalik pääseda. Teadaolevalt kulub koopasuust poisteni jõudmiseks ja sealt naasmiseks suisa üksteist tundi (kuus tundi sinna ja viis tagasi), mis tähendab, et kõigi mängijate ja treeneri väljatoomiseks võib kuluda 2-4 päeva.

