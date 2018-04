OTSEBLOGI, FOTOD JA VIDEO | USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa korraldasid õhurünnaku Süürias, Venemaa ähvardab "tagajärgedega"

Venemaa suursaadik USAs Anatoli Antonov ähvardas vastuseks, et rünnak nende liitlasele "ei jää tagajärgedeta".

"Kõige hullem stsenaarium on teoks saanud. Jällegi, meid ohustatakse. Hoiatasime, et taolised aktsioonid ei jää tagajärgedeta. Kogu vastutus nende eest lasub Washingtonil, Londonil ja Pariisil. President Putini solvamine on vastuvõetamatu," teatas Antonov.

LÄÄS RÜNDAS SÜÜRIAT

Teadaolevalt ei saanud Lääne öistes õhu- ja raketirünnakutes keegi surma, märkis Vene kaitseministeerium. Alla suudeti tulistada suisa 71 tiibraketti, pea kaks kolmandikku kõigist rakettidest, väitis kaitseministeerium.

JUST NÜÜD! Venemaa president Vladimir Putin mõistis hukka Lääne militaaraktsiooni oma liitlasmaa Süüria vastu „kõige tõsisemal moel“, märkides, et palub ÜRO Julgeolekunõukogul viivitamatult kohtuda. Tema sõnul oli rünnak Süüria vastu „agressioniakt“. Ta kordas, et nädalatagune keemiarünnak oli lavastatud, andmaks lääneriikidele õigustuse valitsusvägede sõjaväebaase rünnata.

Theresa May sõnul võib leida seose Vene topeltagent Sergei Skripali mürgitamise ja nädalataguse keemiarünnaku vahel. Tema sõnul andis öine aktsioon vastuse nende mõlema rahvusvahelise õiguse rikkumise eest. "Me ei saa lubada keemiarelvade kasutamisel normaalsuseks saada, olgu see Süürias, Suurbritannias või mujal," ütles ta.

Theresa Mayl tuli muu seas kaitsta oma otsust rünnata Süüriat ilma parlamentaarse heakskiiduta. Ta ütles, et teeb parlamendiliikmetele ülevaate rünnakutest esmaspäeval, kuid leidis, et aktsioon tuli läbi viia võimalikult ruttu, mistõttu tal ei olnud võimalik enne seda parlamendiliikmetega konsulteerida. Opositsioonijuht Jeremy Corbyn Töölisparteist nõudis enne öiste raketi- ja õhurünnakute toimumist, et peaminister kohtuks enne võimalikku sõjategevust kindlasti seadusandliku koguga.

JUST NÜÜD! Suurbritannia peaminister Theresa May astus Downing Streetil avalikkuse ette, vastates ajakirjanike küsimustele öise militaaraktsiooni tagamaade kohta. Ta ütles, et tema valitsuskabinet otsustas USA rünnakutega liituda, uskudes, et see on vajalik ja õige. Tema sõnul astus Bashar al-Assad üle rahvusvahelise õiguse piiridest, rünnates oma rahvast keemiarelvadega, ja see nõudis vastust.

Iraani kõrgeim juht ajatollah Ali Khamenei, kelle riik toetab president Bashar al-Assadit nii sõjaliselt kui rahaliselt, ütles täna hommikul, et lääneriikide rünnak Süüria vastu kujutab endast kuritegu, millest ei ole kellelgi midagi võita. "USA liitlastel ei õnnestu kuritegudega Süürias midagi saavutada," ütles Khamenei riigitelevisiooni vahendusel. "USA president on kurjategija, nagu seda on ka Suurbritannia peaminister ja Prantsusmaa president."

Vene kaitseministeeriumi teatel suutis Süüria õhutõrjesüsteem hävitada 12 raketti, mis tulistati pealinnast idas asuva sõjaväelennuvälja pihta. "Valitsusvägedele kuuluva Dumayri lennuvälja suunas tulistati 12 tiibraketti. Armeejõudude raketitõrjesüsteemil õnnestus kõik need raketid hävitada," vahendab kaitseministeeriumi avaldust uudisteagentuur Interfax. BBC Lähis-Ida korrespondent Kevin Connolly ütles, et selle kaitseministeeriumi avalduse sõnastust kaaluti enne avaldamist kindlasti põhjalikult, sest sellega sooviti lääneriikidele arvatavasti mõista anda, et nädalataguse keemiarünnaku korraldajatel võis õnnestuda öistest rünnakutest eluga välja tulla.

USA endine suursaadik ÜRO juures Samantha Power ütles, et lääne militaaraktsioon president Bashar al-Assadi keemiatehaste vastu on asjakohane, sest venelased ei laseks ÜRO Julgeolekunõukogul astuda ühtki sammu. "Venemaa ei lubaks ÜRO Julgeolekunõukogul iial mingit mõistlikku vastust anda," säutsus Power. Tema sõnul ei piisa süürlaste heidutamisel ka pelgalt USA sanktsioonidest. USA endine suursaadik torkas aga nooli president Trumpi Süüria poliitika suunal, küsides retooriliselt: "Kas keegi [planeedil] Maa oskaks defineerida USA poliitika Süüria suunal? Alates Trumpi ametisse astumisest ei ole kordagi välja käidud tõsist, diplomaatilist initsiatiivi sõja lõpetamiseks." https://twitter.com/SamanthaJPower/status/985023325415014401

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk säutsus täna hommikul oma Twitteri kontol, et USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia aktsioon andis selge sõnumi, et Süüria, Iraan ja Venemaa ei saa seda inimtragöödiat jätkata, vähemalt mitte tagajärgedeta. "Euroopa Liit seisab koos oma liitlastega õigluse eest," ütles Tusk. https://twitter.com/eucopresident/status/985044176923394048

Jonathan Marcus, BBC julgeolekukorrespondent, ütles, et seekordne rünnak süürlaste sihtmärkide pihta oli oluliselt märkimisväärsem kui rünnak, mis leidis aset umbes aasta eest, kuid paistis olevat limiteeritum, kui võis välja lugeda USA president Donald Trumpi eelnevast retoorikast. 2017. aastal tulistati keemiarünnaku järel valitsusvägede sihtmärkide pihta 59 raketti. Antud juhul natukene enam kui kaks korda nii palju. Öine rünnak saatis president Bashar al-Assadile selge sõnumi: kui režiim kasutab oma rahva pihta taas keemiarelva, on oodata uut vastulööki Läänelt. Ameeriklaste sõnul üritati vältida nii süürlaste kui välismaalaste - st venelaste - hukkumist. Tänase aktsiooni järel jääb aga üles küsimus: kas seekprdne rünnak, erinevalt mullusest suutis president Assadit heidutada?

Süüria riigipea kantselei postitas oma Twitteri kontole lühikese video, millel on näha, kuidas president Bashar al-Assad sammub oma kabineti poole. “Kindlameelsust täis hommik,” seisab kirjeldusena postituse all. Avaldatud sõnum on arvatavasti valitsuse soov selle toetajatele näidata, et lääneriikide rünnak jättis nad puutumata. https://twitter.com/Presidency_Sy/status/985035128794644480?

Tere hommikust! Delfi hoiab sündmustel Süürias silma peal otseblogi vahendusel, alustame seniste arengutega: 1. USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik andsid ööl vastu laupäeva Süürias sihtmärkide pihta õhu- ja raketilööke, vastusena nädalatagusele valitsusvägede keemiarünnakule tsiviilisikute vastu. 2. USA president Donald Trump ütles, et nende raketid tabasid “sihtmärke, millel on seos president Bashar al-Assadi keemiarünnaku võimekusega”. 3. Süüria pealinna Damaskuse ja Homsi linna lähedal oli hommiku eel kuulda tugevaid plahvatusi. 4. Assadi valitsus, mis eitab keemirelvade kasutamist, märkis, et rünnak nende pihta on karjuv rahvusvahelise õiguse rikkumine. 5. Süüria valitsusjõudude suurtoetaja Venemaa hoiatas Läänt tagajärgede eest.