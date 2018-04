OTSEBLOGI | Facebooki juht annab Kongressi ees tunnistusi miljonite kasutajate andmete lekkimise kohta

33-aastane Zuckerberg astub Kongressi ette täna Eesti aja järgi kell 21.15.

Zuckerberg Kongressi ees

Zuckerberg ütles, et ta tunnistab, et Facebook ei teinud piisavalt, et vältida inimeste andmete lekkimist ja valeinformatsiooni levimist. Ta tunnistas, et neil on vastutus mitte ainult ehitada üles häid süsteeme, vaid veenduda, et neid ei kasutataks kurjasti ära. Ta ütles, et on pühendunud sellele, et teha kõik õigesti.

Zuckerberg lonksab vaikselt vett ja vaatab otse ette, kui neli senaatorit peavad väikse kõne, rääkides Facebooki probleemidest ja andmelekete ohtudest. Ka Facebooki juhil on võimalik kohe sõna võtta. https://twitter.com/HarryLow49/status/983775524236513281?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fworld-us-canada-43706880&tfw_creator=BBCWorld&tfw_site=BBCWorld

Senaator Dianne Feinstain juhtis tähelepanu, et Facebook on võimaldanud andmelekkeid, mis on aidanud võõrriike, kes kasutavad neid andmeid valedel eesmärkidel ära. Ta meenutas, et kasutajate andmed jõudsid firma nimega Cambridge Analytica kätte, kes kasutas neid, et koostada neist psühhograafilised profiilid ja mõjutada neid valimistel. Ta avaldas lootust, et Facebooki juht suudab anda vastuseid, kuidas see kavatseb tugevdada kasutajate andmete kaitset ja vältida nende lekkimist.

USA senaator John Thune ütles, et Facebookil ja teistel suhtlusvõrgustikel on vaja hakata tõsiselt vastama küsimustele, kuidas nad suudavad kaitsta oma kasutajate isiklikku informatsiooni ja vältida selle varastamist või valedesse kätesse sattumist. "Me kuulame, Ameerika kuulab ja tõenäoliselt ka kogu maailm kuulab Teie ütlusi," tuletas Thune meelde.

Zuckerbergile anti Kongressi ees kõigepealt mõista, et ta on esimene suhtlusvõrgustiku juht, kel tuleb Kongressi ees tunnistusi anda, ja see on erakordne juhtum, nagu Facebook isegi.

Mark Zuckerberg saabus kongresmenide ette.