OTSEBLOGI | Euroopa Liit annab brittidele parima võimaliku leppe, kuigi kumbki osapool ei ole rahul

Jälgi sündmusi Delfi otseblogi vahendusel.

Brexiti leppe allkirjastamine

Suurbritannia peaminister Theresa May saabus tippkohtumisele. Algab osa kaks.

Juncker tõdes ajakirjanikele, et „see on kurb päev, näha sellist riiki nagu seda on Ühendkuningriik lahkumas Euroopa Liidust - see ei ole mingi rõõmuhetk ega tähistamist väärt, see on kurb moment ja see on tragöödia“. Ta lisas, et kui ta oleks britt, oleks ta täna „õnnetu, mõeldes oma lastelaste tuleviku peale“.

Tooride tipp-poliitik ja endine välisminister Boris Johnson võrdles täna osapoolte vahel vastuvõetavat lepet Titanicuga, öeldes, et seda ei mitte mingil juhul tohiks heaks kiita. „Mulle meenub sellega Titanic ning nüüd on aeg osutada ees olevale jäämäele,“ hoiatas ta Põhja-Iirimaal koalitsioonipartei unionistide (DUP) aastakongressil. „Ükski konservatiivne valitsus ei saaks ega tohiks taolist lepet allkirjastada.“Johnson lahkus suvel May valitsusest, olles rahulolematu peaministri Brexiti poliitikaga.

Juba jõudis Euroopa Liidu üksmeelsusele reageerida Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust pooldava kampaania esindaja, säutsudes selle Twitteri kontol, et eurooplastepoolne sedavõrd kiire leppe heakskiit näitab, kui halb see saab olema brittidele. „Ta (Theresa May -toim) andis neile kõik, mida nad soovisid ja seda brittide arvelt - tooridel on aeg üles ärgata ja see farss lõpetada!“ seisab Leave.EU ametlikul Twitteri kontol. https://twitter.com/LeaveEUOfficial/status/1066628754930393088

Huvitav tähelepanek: Kui suudetakse sellist tempot hoida, on tippkohtumine juba õige pea läbi. Euroopa Liidul kulus kokkuleppe heakskiitmiseks ainult natukene üle poole tunni (38 minutit), säutsub uudistekanali BBC ajakirjanik Adam Fleming. Tõenäoliselt Theresa May oma kodumaal dokumendile nii lihtsalt seadusandjate heakskiitu ei saa. https://twitter.com/adamfleming/status/1066626059431567366

Järgmisena peab sellele oma allkirja andma juba õige pea saabuv Suurbritannia peaminister Theresa May.

Euroopa Nõukogu president Donald Tusk säutsus äsja oma Twitteri kontol, et 27 Euroopa Liidu riiki on lahkumisleppe ning Euroopa Liidu ja brittide läbikäimist puudutava poliitilise deklaratsiooniga päri. https://twitter.com/eucopresident/status/1066625821161517056

Hispaania peaminister Pedro Sánchez väljendas sel nädalavahetusel tõsist rahulolematust ja ähvardas, et tema vetoga jääb igasuguse lahkumisleppe allkirjastamine ära. Ta leidis, et kokkuleppes ei ole mingit kindlust, et Hispaanial on võimalik pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist Gibraltari osas kaasa rääkida. Juba laupäeva õhtul teatas Sánchez, et brittidega suudeti siiski kokkuleppele jõuda ja sellega sai eemaldatud viimane komistuskivi enne leppe allkirjastamist. „Ma teavitasin just Hispaania kuningat, et meil on olemas kokkulepe Gibraltari küsimuses, /.../ ja kuningriik hääletab lahkumisleppe poolt,“ teatas peaminister inimestele.2016. aasta referendumil hääletas 96% Gibraltari elanikest Euroopa Liitu jäämise poolt.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles kohtumise eel ajakirjanikele inglise keeles, et tema on leppe vastuvõtmisega päri, sest nii lahkub Ühendkuningriik „parima võimaliku leppega“. Ta tunnistas aga, et see on kurb hetk.Küsimusele, kas tema arvates on ka brittide seadusandlik kogu sellega päri, vastas Juncker: „Tegemist on kokkuleppega. Ja see on parim võimalik lepe. Ja Euroopa Liit ei muuda oma fundamentaalset seisukohta, kui jutt on neist teemadest. Ma arvan, et Briti parlament, olles arukas, kiidab selle lahkumisleppe ka heaks.“

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier ütles, et osapooltel tuleb tänase otsusega võtta vastutus ja seda tuleviku nimel. Tema sõnul ei soovi ükski Euroopa riik brittidele halba: „Me jääme liitlasteks, partneriteks ja sõpradeks,“ ütles ta kohtumise eel.

Tere hommikust! Just neil hetkedel algab Brüsselis tippkohtumine Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja Ühendkuningriigi peaminister Theresa May vahel, et allkirjastada lahkumislepe, millega saareriik ühendusest lahkub.