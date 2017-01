OTSEBLOGI: Donald Trump vannutati ametisse, temast sai USA 45. president

ÜRITUSTE AJAKAVA

Varahommik (kohaliku aja järgi): eraviisiline hommikusöök pere ringis presidendi külalistemajas Blair House'is.

15.30 (siin ja edaspidi Eesti aja järgi): eraviisiline palvus St. Johni piiskoplikus kirikus.

16.30: ametist lahkuva ja ametisse astuva presidendi ja nende abikaasade kohvijoomine Valges Majas, kust Donald Trump ja Barack Obama sõidavad traditsiooniliselt koos mööda Pennsylvania avenüüd Kapitooliumile.

18.30: vandeandmistseremoonia Kapitooliumi hoone lääneküljel.

Umbes 19.00: ametivanne ja inauguratsioonikõne. Vande võtab vastu ülemkohtunik John G. Roberts ning Trump hoiab kätt kahel piiblil: üks on tema lapsepõlvepiibel ja teine Lincolni piibel. Seejärel peab Trump kõne.

Millalgi peale kella 19: Obamad lahkuvad.

Pärast vandeandmistseremooniat: pidulik lõuna Kapitooliumi Rotundis.

Pärast lõunasööki: relvajõudude ülevaatus Kapitoolumi idaküljel.

Pärast ülevaatust: inauguratsiooniparaad. Trump ja asepresident Mike Pence juhivad paraadi mööda Pennsylvania avenüüd. Jõudnud Valge Maja juurde, vaatab Trump paraadi edasi seal asuvalt tribüünilt.

Alates kella 2-st öösel: inauguratsiooniballid. Kaks ametlikku inauguratsiooniballi toimuvad Walter E. Washington Convention Centeri erinevatel korrustel ning lisaks toimub relvateenistuste ball rahvuslikus ehitusmuuseumis. Trump peaks pidama kõne ja käima tantsupõrandal kõigil kolmel.

Donald Trumpi inauguratsioon

Telekanali MSNBC produtsent: Tavaliselt üritatakse ametisseastumiskõnega inimesed kokku tuua, ühendada. See ei olnud selline kõne. https://twitter.com/MichaelLaRosaDC/status/822497297741320194

Ajalehe Washington Post kaastöötaja, Fletcheri ülikooli professor Daniel W. Drezner: Kui sa oled Trumpi toetaja, oli see sinu jaoks suurepärane kõne. Ülejäänud riigi jaoks aga täielik paganama õudusunenägu. https://twitter.com/dandrezner/status/822494665077379072

Obamad lahkuvad helikopteriga, Bidenid autoga. Trumpid jätavad nendega trepil hüvasti.

Ameerika politoloog ja kirjanik Francis Fukuyama: Trump kõneles ainult eriomase osaga Ameerikast, mitte kõigiga. https://twitter.com/FukuyamaFrancis/status/822495526369136640

Tseremoonia on sellega läbi.

Aap Neljas: Kokkuvõttes võib öelda, Trump rõhutas seda, et USA poliitikad peavad hakkama lähtuma oma riigi rahvuslikest huvidest ennekõike, seda on tugevamini rõhutatud kui varasemate presidentide inauguratsioonikõnedes. Trump rõhus rahvuslikule ühtsusele ja vastandas rahvast Washingtoni eliidile. Välispoliitikas lubas ta kaitsta USA huve nii majanduslikus kui julgeolekusfääris. Sealhulgas lubas kaitsta USA töökohti välismaise konkurentsi eest. Liitlassuhete olulisust mainis Trump samuti, kuid võrreldes rahvuslike huvide kaitsega jäi see tagaplaanile. Kõne põhjal võib öelda, et USA partneritel tuleb suhelda märksa enesekesksema Ameerikaga kui varem.

Järgneb hümn.

Trumpile kuulub tänasest ka ametlik USA presidendi Twitteri konto @POTUS. Hetkel valitseb seal tühjus, aga kahtlemata mitte kauaks. https://twitter.com/ritholtz/status/822490599358087171

Trump lubas oma kõnes muu hulgas ka radikaalse islami hävitada. https://twitter.com/AFP/status/822493274200010753

https://twitter.com/anvarsamost/status/822493511803080705

Aap Neljas: Koos teeme Ameerika jälle tugevaks ja suureks

Aap Neljas: Kui Ameerika on ühtne on ta peatamatu. USA-d kaitseb sõjavägi, politseinikud ja Jumal

USA ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum: Šokeeriv, polariseeriv ja vihane kõne. https://twitter.com/anneapplebaum/status/822491732759691265

Aap Neljas: Trump lubab, et iga maa peab seadma oma huvid esikohale, aga USA peab olema eeskujuks oma eeskujuga. USA peab samas alles hoidma oma liitlassuhted

Aap Neljas: Sellest päevast on Ameerika alati esikohal, iga otsus kaubanduse maksunduse või väliskaubanduse alal hakkab lähtuma ainult Ameerika huvidest

Aap Neljas: Liiga kaua oleme finantseerinud teiste maade majandust, oleme subsideerinud teiste maade kaitset, samal ajal kui USA oma kaitse on nõrgenenud

Trumpi kõne võimu tagasiandmisest tavainimestele pöhjustas ehmatuse aktsiaturgudel. https://twitter.com/jmackin2/status/822490460568616960

Aap Neljas: Trump räägib, et liiga paljud elavad vaesuses ja noored ei saa korralikku haridust, see lõpeb nüüd

Aap Neljas: Trump räägib, et võim antakse Washingtoni poliitikutelt tagasi Ameerika rahvale

JUST NÜÜD! Donald Trump on ametlikult Ameerika Ühendriikide 45. president.

Trump hakkab ametivannet andma. Rahvas möirgab.

JUST NÜÜD! Mike Pence on ametlikult Ameerika Ühendriikide 48. asepresident. https://twitter.com/FoxNews/status/822488027880505344

Esimesena vannutatakse ametisse asepresident.

2009. aasta (vasakul) ja 2017. aasta tseremoonia. Kohal on täna hinnanguliselt 900 000 inimest, kirjutab uudistekanal Sky News. https://twitter.com/BCAppelbaum/status/822478866035986435

Obamad lahkuvad Trumpi ametissevannutamiselt helikopteriga. https://twitter.com/JakeSherman/status/822483554747748357?ref_src=twsrc%5Etfw

Aap Neljas: Tere õhtust.

Trump on kohal, veel veidi ja temast saab USA 45. president. https://twitter.com/SkyNews/status/822482645250510848

Trump on erinevalt president Obamast enne ametisse vannutamist väga sünge ja mõtliku näoga. https://twitter.com/FoxNews/status/822481069316468737

Valge Maja personal tänab inimesi toetuse eest viimasel kaheksal aastal. https://twitter.com/WhiteHouse/status/822466637538410496

Üks mõru näoga meeleavaldaja Washingtonis. https://twitter.com/Reuters/status/822478544651448326

Trumpi ametisse vannutamise tseremooniale on saabunud vähem inimesi kui Obama omale 2009. aastal. https://twitter.com/inglesi/status/822475113320869894

Washington Posti ajakirjanikul ei läinud ühe meeleavalduse kajastamine kõige paremini. https://twitter.com/AlexanderEmmons/status/822473187749404672?ref_src=twsrc%5Etfw

Uudisteagentuur Reuters annab teada, et Washingtoni tänavatel nähti hetk tagasi 150 pealist jõuku huligaanitsemas ja aknaid lõhkumas. Ühel inimesel oli käes silt loosungiga “Make Racists Afraid Again” (“Paneme rassistid taas hirmu tundma”). Ei ole teada, millise rühmitusega on vägivaldsete meeleavaldajate näol tegemist. https://twitter.com/GideonResnick/status/822471822113406977?ref_src=twsrc%5Etfw

Ka Bushid on kohal. https://twitter.com/FoxNews/status/822474101684109316

Jah, nii see tõepoolest on. Obama lahkus Valgest Majast täna viimast korda presidendina. https://twitter.com/AFP/status/822472052900642816

Donald Trump ja Barack Obama lahkusid Valgest Majast asuvad teele Kapitooliumi poole. https://twitter.com/KFILE/status/822471454793076736

Esileedi Michelle Obama ja tulevane esileedi Melanie Trump lahkusid Valgest Majast. https://twitter.com/HuffingtonPost/status/822471078220009472

Clintonid on kohal. https://twitter.com/Tweet_Dec/status/822470207260291072

https://twitter.com/tsinisaar/status/822461699320152064

Demokraat Bernie Sanders tunnistas, et paljude jaoks on tänane päev raske, aga see ei tähenda, et saaks käed meeleheites üles tõsta. "Me peame vastu võitlema. Me ei anna alla," märkis ta. https://twitter.com/SenSanders/status/822460180432420866

Politsei ja meeleavaldajate kokkupõrkes sai viga üks fotograaf. https://twitter.com/smahaskey/status/822456240483762176?ref_src=twsrc%5Etfw

Kapitooliumile saabus George W. Bush abikaasaga, varsti on kohal ka Clintonid. https://twitter.com/cspan/status/822456259509108736

https://twitter.com/ABCPolitics/status/822455200363397120

Melania andis üle ka sinises karbis kingituse, millega Michelle esialgu midagi teha ei oska, kuni Barack selle osavalt minema toimetab.

Vahetatakse viisakusi, Trump suudleb Michelle´i galantselt mõlemale põsele. Ühispildil embavad naised üksteist, presidendid seisavad sõbralikult kõrvuti. Uskumatu, kui kampaaniat meenutada.

Mormooni Tabernaakli koor ootab oma esinemist. Foto: AP

Trump saabub Valgesse majja, Barack ja Michelle ootavad uksel, et maja üle anda.

Mike Pence lubab sel tähtsal päeval alandlikul meelel endasse süüvida, nagu iga päev. https://twitter.com/mike_pence/status/822447933899599872

Trumpid lahkuvad kirikust ja suunduvad Valgesse majja Obamadega teed (või kohvi) jooma. https://twitter.com/cspan/status/822451946787315712

"Viimased sõnad Ameerika rahvale?" hüüab ajakirjanik Obamale, kes Valge maja eest mööda jalutab. "Aitäh!" vastab Obama. https://twitter.com/jeffmason1/status/822450054967525380

Nagu kaks tilka vett: prouad Kennedy ja Trump. https://twitter.com/TODAYshow/status/822444268501561344

Möödaminnes olgu tähendatud, et täna on Trumpi kampaaniameistri Kellyanne Conway 50. sünnipäev.

Trumpi sotsiaalmeediajuht saadab tviidi otse kirikust. Leidke pildilt Trump! (vihje: abikaasa kõrval) https://twitter.com/DanScavino/status/822445986278739972

Obama Ameerika rahvale: see oli au, tegite minust parema juhi ja parema inimese. Teises tviidis lisab lahkuv president, et ei kavatse ühiskondlikult areenilt kuhugi kaduda. https://twitter.com/POTUS/status/822445882247413761

Trumpi toetavad mootorratturid. https://twitter.com/BBCJonSopel/status/822429633232732160

Nagu moeasjatundjad märgivad: Melania Trump võtab lubadust järgida Jackie Kennedy eeskuju väga tõsiselt. https://twitter.com/ABC/status/822439364600807424

Trump saabus jumalateenistusele, vestleb preestriga, kohal on ka abikaasa Melania ning tütar Ivanka koos abikaasa Jared Kushneriga. Kushnerist saab Valge Maja nõunik ja paljude arvates üks USA tähtsamaid mehi.

Peatne Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer: kõne tuleb visionäärlik, optimistlik ja filosoofiline. https://twitter.com/TODAYshow/status/822416700922425344

Black Lives Matter protestijad kinnitavad, et on ühe tänava siiski blokeerida suutnud. https://twitter.com/DisruptJ20/status/822436053625831425

Donald Trump jr jagab oma tütre ja isa ühispilti eileõhtuselt ürituselt Lincolni memoriaalis. https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/822435528989638656

Asepresident Mike Pence saabub Püha Johannese kirikusse jumalateenistusele: https://twitter.com/ABC/status/822437317755289601

Tasuta jagatav kanep osutus populaarseks nii Trumpi toetajate kui vastaste seas. Pakutakse ka sõõrikuid. https://twitter.com/maustermuhle/status/822422764300681216

Trumpi ametissevannutamisel osaleb kuus erinevat usujuhti. See on absoluutne rekord. Kardinal Timothy Dolan, rabi Marvin Hier, evangelistid Samuel Rodriguez ja Franklin Graham, pastorid Wayne T. Jackson ja Paula White. White on Trumpi isiklik hingekarjane ja ajaloo teine naine, kes ametisseõnnistamisele vaimulikuks kutsutud.

Esimene kaameraga jäädvustatud inauguratsioonikõne: William McKinley 1897. https://twitter.com/zbyronwolf/status/822431675326103554

Pargis on mitu tundi enne ürituse algust juba kenake hulk rahvast. Tulijaid ennustatakse 700 000 - 900 000. https://twitter.com/EamonJavers/status/822430517081542656

https://twitter.com/jessbrammar/status/822425544188981248 Protestivad veganid.

Nagu varemalt lubatud, püüab üks osa meeleavaldajaid pealtvaatajate saabumist blokeerida, aga politsei on siin resoluutne. https://twitter.com/NYTnickc/status/822430636879343616

Veel meeleavaldajaid: https://twitter.com/GregJKrieg/status/822428361012244480

https://twitter.com/dmitryzaksAFP/status/822420690976514049 Esimene tööpäev. Tviit või tuumarelv? New York Timesi karikatuur

Muuseumidesse üle maailma ilmuvad Donald Trumpi vahakujud: https://twitter.com/AFP/status/822426709379026944

Meeleavaldajad Washingtonis: https://twitter.com/GregJKrieg/status/822422766272086016

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/822421390125043713 Trumpi esimene tänane tviit: "Täna algab kõik. Liikumine pole läbi, töö algab!"

Uue ajastu koidik Valge Maja kohal: https://twitter.com/Acosta/status/822421108158775296

Senati vähemuse liider Chuck Schumer: "Kui Trump läheb vastuollu meie väärtustega, võitleme me tema vastu küünte ja hammastega." https://twitter.com/CNNPolitics/status/822415282710974467

Ametlik kutse vandeandmistseremooniale: https://twitter.com/SunlenSerfaty/status/822407663204044801

Esimene teadaolev foto USA presidendi inauguratsioonist on pärit 1857. aastast, kui ametisse astus president James Buchanan. https://twitter.com/ABC/status/822394800779460608

Ilutulestik neljapäeva õhtul Lincolni memoriaali kohal: https://twitter.com/ABC/status/822363543903170560

ABC Newsi ülevaade USA presidentide vandeandmistest läbi aegade: https://twitter.com/ABC/status/822353235000238080

Trump asetas Arlingtoni rahvuslikul kalmistul pärja Tundmatu Sõduri monumendile. https://twitter.com/ABC/status/822340134502690817

Trumpi sõnul ei ole mingit probleemi, kui vandeandmistseremoonia ajal sajab vihma, sest inimesed saavad siis aru, et tal on peas päris oma juuksed. "Võib sadada, võib mitte sadada. See ei loe. Ma ei hooli sellest," ütles Trump. "Kui tõesti kallab, on see OK, sest inimesed saavad aru, et need on mu pärisjuuksed ja see on OK. Nad võivad sassi minna, aga nad näevad, et need on mu pärisjuuksed." https://twitter.com/CNNPolitics/status/822266928551043072

Trump: "Meil on kaugelt kõrgeim IQ kõigist kabinettidest, mis on kunagi kokku pandud." https://twitter.com/ABC/status/822317491598729217

