OTSEBLOGI: Donald Trump vannutatakse täna USA presidendiks

ÜRITUSTE AJAKAVA

Varahommik (kohaliku aja järgi): eraviisiline hommikusöök pere ringis presidendi külalistemajas Blair House'is.

15.30 (siin ja edaspidi Eesti aja järgi): eraviisiline palvus St. Johni piiskoplikus kirikus.

16.30: ametist lahkuva ja ametisse astuva presidendi ja nende abikaasade kohvijoomine Valges Majas, kust Donlad Trump ja Barack Obama sõidavad traditsiooniliselt koos mööda Pennsylvania avenüüd Kapitooliumile.

18.30: vandeandmistseremoonia Kapitooliumi hoone lääneküljel.

Umbes 19.00: ametivanne ja inauguratsioonikõne. Vande võtab vastu ülemkohtunik John G. Roberts ning Trump hoiab kätt kahel piiblil: üks on tema lapsepõlvepiibel ja teine Lincolni piibel. Seejärel peab Trump kõne.

Millalgi peale kella 19: Obamad lahkuvad.

Pärast vandeandmistseremooniat: pidulik lõuna Kapitooliumi Rotundis.

Pärast lõunasööki: relvajõudude ülevaatus Kapitoolumi idaküljel.

Pärast ülevaatust: inauguratsiooniparaad. Trump ja asepresident Mike Pence juhivad paraadi mööda Pennsylvania avenüüd. Jõudnud Valge Maja juurde, vaatab Trump paraadi edasi seal asuvalt tribüünilt.

Alates kella 2-st öösel: inauguratsiooniballid. Kaks ametlikku inauguratsiooniballi toimuvad Walter E. Washington Convention Centeri erinevatel korrustel ning lisaks toimub relvateenistuste ball rahvuslikus ehitusmuuseumis. Trump peaks pidama kõne ja käima tantsupõrandal kõigil kolmel.

