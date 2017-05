OTSEBLOGI BRÜSSELIST: Trump nõudis NATO-s raha, terrori ja immigratsiooniga tegelemist, aga artikkel 5 ununes

USA president Donald Trump on täna Brüsselis, et osaleda NATO tippkohtumisel ja tutvustada end esimest korda lähemalt Euroopale. Trumpi varasemate ütlemiste tõttu nii NATO kui Euroopa Liidu suunal on ootusärevust päris palju.

Trumpi päev Brüsselis algab kõigepealt lühida kohtumisega Euroopa Ülemkogu president Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni juhi Jean-Claude Junckeriga. Seejärel sööb USA uus riigipea lõunat Prantsusmaa veel värskema presidendi Emmanuel Macroniga.

NATO tippkohtumisele suunduvad nii Trump kui teised liitlasriikide juhid alles pealelõunal. Aga enne tööd toimub NATO-s mitu tseremooniat, sest seekordse riigijuhtide kokkusaamise formaalne ajend on alliansi uue peakorteri avamine.

Töö alles õhtul

Kõigepealt avatakse uues peakorteris kaks mälestusmärki. Esimene on pühendatud Berliini müüri langemisele ja selle avab Saksamaa kantsler Angela Merkel. Teine teos meenutab aga ainukest korda, kui NATO tegelikkuses kollektiivkaitse artikkel 5 käivitas ehk rünnakut New Yorgi kaksiktornidele.

Viimase avab USA president Donald Trump ja sel puhul peaks ta pidama väikese kõne, mis on kogu tippkohtumise kõige oodatum hetk. Euroopas loodetakse, et Trump ütleks lõpuks välja, et ta on selgelt pühendunud artikkel viies sõnastatud kohustusele liitlasi kaitsta.

Seejärel antakse uus peakorter ametlikult NATO-le üle.

Riigi- ja valitsusjuhid alustavad „töökohtumist“, mis tegelikkuses on pikk õhtusöök, alles siis, kui kell on tiksunud juba üle tööpäeva lõpu. Kohtumise peaks plaani kohaselt lõppema Eesti aja järgi kella kümne paiku, kuid nagu ikka, sellistel üritustel on kombeks mitte plaani järgi minna.

NATO TIPPKOHTUMINE

Ent nooremate NATO liidrite tuju pole Trump suutnud rikkuda. Luksemburgi peaminister Xavier Bettel on postitanud ühisfoto koos Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroni, Belgia peaminister Charles Micheli ja Kanada valitsusjuhi Justin Trudeau'ga. Lõbu näib olevat laialt.https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/867772480781520896

Hakkab tulema ka reakstoone Donald Trumpi väljapaistvale võimetusele NATO artikkel viit sõnaselgelt toetada. Näiteks USA mõtteojas Brookings Institution Euroopa ja USA suhetega tegelev Tohomas Wright säutus Twitteris, et see on kindasti šokk NATO ülejäänud liikmetele. „Valge Maja ütles eile New York Timesile, et Trump kavatseb lõpuks NATO artikkel 5 toetada. Tõsiasi, et ta seda ei tenud on lihtsalt hämmastav ja näitab, et keegi Valges Majas või koguni president ise võttis selle osa kõnest välja. See on teise NATO liikmete jaoks suur šokk,“ märkis Wright.Ta lisas, et Trumpi ringreis oli senini olnud õnnestunud. „Aga nüüd on see läbikukkumine. Lähedane isegi katastroofile, kui ta just seda täna hiljem ära ei paranda.“Analüütiku sõnul võitis sellest vaid üks mees. „Putin saab olema väga õnnelik, et Trump ei toetanud artikkel 5. Iga teise presidendi ajal oleks see olnud mõeldamatu.“https://twitter.com/thomaswright08/status/867754665047404545

Trumpi võõrustamiseks oli NATO-s isegi pidulik ülelend organiseeritud. https://twitter.com/StefanLeifert/status/867767209539534850

Presidendid ja valitsusjuhid on nüüdseks läinud edasi oma programmiga, toimub NATO uue peakorteri üleandmine Belgialt, kes maja ehitas, alliansi bilanssi. Nii Belgia peaminister Charles Michel kui NATO peasekretär Jens Stoltenberg räägivad väga otse artikkle viiest ja kollektiivkaitse väärtusest. Hoopis teine toon äsja esinenud Trumpi järel.

USA president on jäänud videole NATO peakorteris kaunis füüsilise esiritta trügimisega. https://twitter.com/SteveKopack/status/867758571882258432

Siit pikem ülevaade Trumpi sõnumist NATO liitlastele - kõik, mis Trumpile tähtis on, oli selles igatahes sees.

Positiivsesse saldosse võib kanda tõsiasja, et Trump tõi välja Venemaalt lähtuva ohu.

Lühidalt kokku võttes - kõik Trumpile olulised teemad nagu terrorismiga võitlemine ja nõudmine NATO riikidele panustada rohkem oid selles kõnes sees. Kuid artikkel viiele otsest viidet polnud.

Trump on kõnelenud ja oli see vast tulevärk.

NATO pressišeff vahendab esimesi fotosid Trumpi saabumisest uude NATO peakorterisse https://twitter.com/NATOpress/status/867747510726656001

Just nüüd saabudb NATO-sse ka lõpuks Trump - algab mälestusmärkide avamise tseremoonia, mille sõnavõtte kuulatakse tähelepanelikult.

Peaminister Ratas jõudis ka NATO peakorterisse kohale Brüsselis. Ta tegi väikese avalduse ka kaamerate ees: "See on minu esimene NATO-kohtumine ning ootan seda põnevusega.NATO on Atlandi-ülese julgeolekukoostöö nurgakivi. Eesti on veendunud, et president Trumpi valitsus jätkab kindlameelselt NATO juhtimist.Samuti tunnustan president Trumpi hiljutist eelarveettepanekut Euroopa julgeoleku tugevdamise algatuse rahastamiseks. See näitab Ameerika Ühendriikide selget soovi panustada Euroopa kaitsesse.Eesti on alati kandnud oma osa koormast ja jätkab seda ka tulevikus: Eesti kaitsekulutused ulatuvad 2,17%-ni SKPst ning me investeerime 20% sellest sõjatehnikasse. See on meie pikaajaline eesmärk.Eesti juhtiv roll küberkaitses nii NATOs kui ka väljaspool on üldtunnustatud. Jätkame uuenduslike küberlahenduste väljatöötamist.Süütute laste argpükslik mõrvamine Manchesteris tuletas meile veel kord meelde, kui oluline on võitlus rahvusvahelise terrorismiga.Eesti toetab kindlalt NATO otsust ühineda Daeshi-vastase ülemaailmse koalitsiooniga. Oleme valmis suurendama oma panust terrorismivastasesse võitlusesse."

Sedasi nad siis kohtusid: USA president Donald Trump ja Prantsusmaa värskelt valitud riigipea Emmanuel Macron kätt surumas.https://twitter.com/US2EU/status/867712261946839040

Välisminister Mikser rääkis hetk tagasi, mida Eesti Brüsselis varsti algavalt NATO tippkohtumiselt kõige enam ootab - ikka Trumpi sõnumit!

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-eiras-kusimust-kas-britid-saavad-parast-lekkeid-usa-le-luureandmeid-usaldada?id=78341242

Meelelahutusportaali Publik kolleegid tuletasid eile lõbusas vormis meelde Peaminister Jüri Ratase aastavahetusintervjuud tuntud naljameestega, kus mängiti teoreetilist olukorda Eesti valitsusjuhi ja USA president Donald Trumpi kohtumisest liftis.Nali naljaks, aga selline „juhukohtumine" suurema ürituse raames on väga tõsine asi. Diplomaadid nimetavad seda nööbist haaramiseks ja meetodit kasutatakse tihti enda tutvustamiseks või ka mõne akuutse probleemi kiireks tõstatamiseks, mille jaoks ametliku kohtumise kokkuleppimine võtaks liiga kaua aega. On täiesti kindel, et tänasel NATO kohtumisel üritavad erinevad riigijuhid Trumpil siis nö nööbist haarata. Selleks isegi valmistutakse, mõeldakse, millisel hetkel on see kõige sobivam, mida täpselt öelda. Kui taoline moment tekib, on üpris kindel, et NATO kohtumise mõnel vabamal liidrite vahelise suhtlemise hetkel, üritab Ratas Trumpiga ka ise rääkida. Oleks koguni imelik, kui ta seda ei teeks. Sama on arvatavasti ka osaliselt põhjuseks, miks delegatsiooniga liitusid viimasel hetkel välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Margus Tsahkna. Kuna Trump toob omalt poolt kaasa USA välis- ja kaitseministri, siis saavad nad kasutada võimalust enda kolleegidel nööbist haarata.

Trumpi kohtumine EL-iga paistab olevat läinud pigem nagu kardeti - mitte väga edukalt kõigis valdkondades..

Isegi vaid mõned tunnid enne Trumpi väikest sõnavõttu, kus temalt oodatakse kinnitust, et NATO artikkel 5 kehtib tema meelest ilma igasuguste tingimusteta, pole lõplikult selge, kas ta selle ka välja ütleb. Brüsselisse on saabunud mitusada Valge Maja pressikorpuse liikmest ajakirjanikku ja nendega suheldes ollakse lootusrikkad. USA ajakirjanikele on Valgest Majast mõista antud, et nö truudusevanne artikkel 5-ele on Trumpi kõnesse kirjutatud. Aga samas lisavad nad kõik, et mitte midagi pole Trumpi puhul kindel, kuni pole välja öeldud päriselt. Sama, mida öeldakse siin, kirjutab ka New York Times, kellele on anonüümne administratsiooni ametnik öelnud, et „Trump paistab olevat valmis NATO liitlastele kinnitama, et USA ei kehtesta tingimusi artikkel 5 kehtimisele. „Aga Trumpi kõned muutuvad tihti viimase minutini ja ta on tuntud omaduse poolest ettevalmistatud tekstist kõrvale kalduda või lõike muuta isegi siis, kui need talle telepromteril ette keritakse. Seega võib ta veel oma meelt muuta“.

Eestist sõidab NATO tippkohtumisele kolm ministrit – peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Margus Tsahkna. See on üpris viimase hetke otsus, et niivõrd kõva delegatsiooniga kohale tullakse. Esialgsete plaanide järgi pidi kohtumisele tulema vaid Ratas koos ametnikega, sest delegatsioonide suurus on tänasel kohtumisel viidud miinimumini – lisaks presidendile või peaministrile võib iga riik õhtusele kohtumisele Donald Trumpiga veel kolm inimest saata ja kõik. Eesti ja mõnegi teise riigi plaanid ajas sassi see, et kuuldavasti otsustas Trump, et tema nö pluss kolm on kõik ministrid – ehk siis välisminister Rex Tillerson, kaitseminister James Mattis ja rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster. Seega otsustati, et Eestist peab ka olema peaministriga kaasas tähtsamad ministrid. Lisaks Mikserile ja Tsahknale osaleb Eestist veel kohtumisel suursaadik NATO juures Lauri Lepik.

USA presidendi visiit tähendab mõistagi turvanõudeid ja Brüsselit hakati neis paigus, kuhu Trumpi on oodata, juba eile lukku panema. Väljas on tohutult palju politseinikke ning linnas liigub armeekolonne. Samas on politseinike rohkus ja sõdurite patrullimine tänaval Brüsselis juba igapäevane nähtus. Kuid inimesi Trump väga ei sega, sest tema visiit toimub tänasel taevaminemispühal, mis on Belgias riigipüha. Ja paljudele inimestele võimaldavad tööandjad ka homme vaba päeva, mistõttu on linn pikka nädalavahetust kasutavatest tavainimestest suhteliselt tühi.

Vahepeal on Trump juba jõudnud Euroopa Liidu peakorterisse, kus teda võttis vastu Ülemkogu president Donald Tusk. Või siis nagu peale Trumpi võimuletulekut hakati Euroopas naljatama, "meie Donald". EL-iga kohtumine leiab aset samuti äsja Brüsseli eurokvartali keskel avatud Euroopa Liidu Nõukogu uues hoones, mida ristiti Trump Toweri eeskujul Tusk Toweriks. https://www.youtube.com/watch?v=XKaBYtWpsqM

Teine tippkohtumise sisulisem teema on võitlus terrorismiga. USA president Donald Trumpi valimiskampaania aegne süüdistus, justkui oleks allianss ajale jalgu jäänud tulenes sellest, et ta arvas NATO olevat väheaktiivne võitluses terroriga. Trump on avalikult nüüdseks kinnitanud, et NATO "pole iganenud", sest seal on hakatud ka terroriga võitlemisele rohkem mõtlema. Reaalsuses on NATO ja selle liikmed kogu aeg maailmas terrorismiohuga võidelnud, kuid Trumpile on vaja näidata, et nüüd tehakse rohkem. Seepärast ühineb NATO tänase tippkohtumise järel organisatsioonina nn islamiriigi-vastase koalitsiooniga. Osa NATO riike kahtles selle sammu mõttekuses viimase hetkeni välja, kuid tänaste teadete kohaselt tehakse otsus siiski ära.

Tänase tippkohtumise eelvaate saab Eesti Päevalehest - kõige rohkem oodatakse Trumpi väikest sõnavõttu. Kas ta hajutab kahtlused oma täielikust toetusest NATO kollektiivkaitsele või mitte? Trumpi jaoks on aga teatavasti märgiline küsimus, kes ja kui palju maksab ehk kaitsele kulutab.