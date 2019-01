OTSEBLOGI | Briti parlament hääletab Brexiti-kokkuleppe üle – kardetakse selle tagasilükkamist

Paljud konservatiivid ja Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) esindajad on aga kindlalt kokkuleppe vastu. Umbes sada konservatiivi ja kümme DUP parlamendiliiget võivad ühineda leiboristide ja teiste opositsioonierakondadega ning kokkuleppe maha hääletada.

Kokkulepe sai eile õhtul suure kaotuse osaliseks lordide kojas, kus toetati leiboristide ettepanekut häältega 321-152.

Kuigi lordide koja hääletusel ei olnud tõelist kaalu, sest selle liikmed on nõustunud, et lõplik sõna on öelda alamkojal, väljendati kahetsust, et May kokkulepe kahjustab Ühendkuningriigi tulevast majanduslikku õitsengut, sisejulgeolekut ja ülemaailmset mõjukust.

Viis konservatiivist Brexitit pooldavat parlamendiliiget, kes on olnud lahkumiskokkuleppe kriitikud, on siiski öelnud, et toetavad valitsust. Toetust on väljendanud ka kolm leiboristi ja sõltumatu Frank Field.

Kui kokkulepe parlamendis tagasi lükatakse, on Mayl kolm päeva naasta parlamenti „plaaniga B”.

Mõned on arvanud, et May läheb sel juhul homme Brüsselisse, et saada Euroopa Liidult järeleandmisi, ja teeb siis avalduse oma uue ettepaneku kohta esmaspäevaks. See võidakse siis hääletusele panna.

Kui ka see läbi kukub, on olemas ettepanek, mille on esitanud konservatiividest parlamendiliikmed Nick Boles, Sir Oliver Letwin ja Nicky Morgan ja mida nimetatakse „Euroopa Liidust lahkumise eelnõuks number 2”. See annaks ministritele veel kaks nädalat tulla välja uue plaaniga ja see parlamendist läbi viia.

Kui ka see ei tööta, panevad nad ette, et kompromisskokkuleppega väljatulemine tehtaks ülesandeks kontaktkomiteele, kuhu kuuluvad kõigi alamkoja komiteede esimehed ja aseesimehed.

Parlament peaks ka selle ettepaneku läbi hääletama.

Brexiti-vastaste poliitikute parteideülene grupp on aga avaldanud eelnõuettepaneku teise referendumi korraldamiseks, kus küsitaks, kas inimesed tahavad Euroopa Liitu jääda või lahkuda peaministri kokkuleppe järgi.

Selle ettepaneku taga olevad parlamendiliikmed toovad välja, et kaheaastast protsessi, mille käigus liikmesriik Euroopa Liidust lahkub, tuleks uue referendumi korraldamiseks pikendada, mis tähendaks, et Suurbritannia jääks Euroopa Liidu liikmeks ka pärast 29. märtsi.

Kui uut seaduseelnõu ei esitata, peaks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil ilma kokkuleppeta.

