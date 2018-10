Oslo lähistelt leiti arvatava eestlase lagunenud surnukeha

Oslost poole tunni autosõidu kaugusel voolava Sørelvi jõe kaldal asuvast kolmekümne viie meetri sügavusest järsakust leiti tundmatu mehe surnukeha juba selle aasta suvel, vahendab ajaleht Drammens Tidende.

Ohver oli olnud järakus juba pikemat aega, mistõttu tema keha oli hakanud lagunema.

Ida Dahl Nilssen kohalikust politseist tõdes veel sügise algulgi uudistekanalile VG, et nad ei suuda kindlaks teha, kellega on hukkunu näol tegemist. „Tulemusteta jäi DNA-test ning teda ei otsita ka taga,“ nentis uurija. „Tal on vigastusi, kuigi need võivad olla kukkumisest.“

Ametlik ekspertiis suutis kindlaks teha, et ta oli lühikest kasvu: pea 160 sentimeetrit pikk ja tema jalanumber oli 38. Tal olid hukkudes seljas tumedad riided: must t-särk, must pusa, mustad püksid ja kaasas tumesinine õlakott.

Foto: Politsei

Vihjete abil ja koostöös Eesti politseiga jõuti nüüd arvamusele, et hukkunu võib olla Eesti kodanik.

Ühe versiooni kohaselt võib olla tegemist kolme aasta eest Võrus kadunuks jäänud Markkus Ansbergiga. “Konkreetseid vihjeid pole küll pikka aega tulnud, aga umbes kuu tagasi tuli see Norra asi. Sealt võeti meiega ühendust ja pakuti millegipärast välja versioon, et ehk on sealt leitud Markkuse surnukeha,” ütles Markkuse ema Õhtulehele. “Mina seda nagu ei usu. Kuigi jah, uurija ütles, et iseenesest on maailmas kõik võimalik. Aga eks DNA-test näitab,” rääkis ta.

"Saime Norra politsei poolt võetud DNA, mille saatsime Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti," ütles Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna vanemuurija Talis Thal Delfile. "Vastuseid saame anda peale DNA tulemuste saamist."

Juhtunut uurib Norra politsei.