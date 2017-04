OSCE: Ukraina konflikt võib iga hetk eskaleeruda

Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) erivaatlusmissiooni asejuht Alexander Hug hoiatas pühapäeval, et olukord Ukraina idaaladel on ebastabiilne ja võib iga hetk eskaleeruda.

„On oht, et olukord halveneb. Olukord on praegu väga ebastabiilne ja võib eskaleeruda iga hetk,“ vahendab Hugi sõnu uudisteagentuur UNIAN.

„Konflikti osapooled on teineteisele liiga lähedal, neil on raskerelvad, nad on saanud hea väljaõppe ja on kogu aeg lahinguvalmis,“ selgitas vaatlusmissiooni asejuht.

Ukraina terrorismivastase operatsiooni staap teatas hommikul, et lahingutegevus jätkus valdavalt Mariupoli, aga ka Luganski ja Donetski suunal. Ööpäeva jooksul registreeriti vaenlase tuli 29 korral.

Ukraina vägede positsioonide pihta tulistati erineva kaliibriga miinipildujadest, granaadiheitjatest, laskur-, snaiper- ja käsirelvadest.