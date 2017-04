OSCE missioon jääb vaatamata ühe vaatleja hukkumisele Ida-Ukrainasse

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) erivaatlusmissiooni juht Ukrainas Ertuğrul Apakan teatas, et missioon täidab vaatamata ühe vaatleja hukkumisele ja kahe vigastada saamisele jätkuvalt oma ülesandeid, ning nõudis süüdlaste vastutusele võtmist.

„Vaatamata sellele tragöödiale oleme me nagu ennegi truud meie mandaadi täitmisele ja koostööle Ukraina rahva jaoks rahu tagamiseks,“ ütles Apakan UNIAN-i vahendusel.

„Ma teen taas üleskutse peatada püsivalt tuli, tõmmata välja relvad, viia läbi täielik demineerimine ja olla reaalselt truu rahule. Ja ma palun, et need, kes kannavad vastutus mineerimise eest, võetaks vastutusele,“ lisas Apakan.

Apakan rõhutas, et rahvusvahelise vaatlusmissiooni koosseisus on professionaalid, kes teevad rasket tööd olukorra normaliseerimiseks Ukrainas.

„Täna sõidan ma kohapeale, et väljendada oma toetust vaatlejatele ja olukorda paremini mõista,“ ütles Apakan.

OSCE missiooni patrullauto sõitis miini otsa pühapäeval Luganski oblastis. See juhtus niinimetatud Luganski rahvavabariigi võitlejate kontrolli all oleva Prõšõbi küla juures. Hukkus USA-st pärit vaatleja, viga said vaatlejad Saksamaalt ja Tšehhist.