Orly ründaja omaksed said sõnumi "Tegin lollisti tulistasin politseinikku"

Orly lennujaama turvanud sõjaväelaselt relva haaranud mees oli 39-aastane Ziyed B., kes oli pärit Pariisist põhjas asuvast Val d'Oise'ist, kirjutab ajaleht Le Parisien.

Kahtlusaluse isa ja vend on kinni peetud. BFMTV andmeil tulid mehed ise Vitry-sur-Seine'i politseijaoskonda ja andsid end üles, vahendab Iltalehti. Isa ja vend olid saanud SMS-i kirjaga "tegin lollisti tulistasin politseinikku".

#Orly: La père et le frère avaient reçu un SMS "J'ai fait une connerie j'ai tiré sur la police"https://t.co/FusWacJMk8 pic.twitter.com/dPIO1xgf0D— BFMTV (@BFMTV) March 18, 2017

Ründaja kodu on läbi otsitud.

Le Parisieni andneil mn rünnakus kahtlustatav politseile ja luureorganitele tuttav. Tema hingel on mitu vägivaldset röövi, samuti on ta kaubitsenud uimastitega. Praegugi oli ta relvastatud röövi eest tingimisi karistatud. Mees oli ka radikaalne moslem. Le Parisien kirjutab, et just seetõttu ta oligi ametivõimude jälgimise all, kuid millegipärast oli jälgimine nüüdseks lõpetatud.

Prantsuse sisemministeeriumi esindaja ütles varem AFP-le, et ründajal õnnestus haarata lennujaama turvanud sõjaväelaselt relv ning seejärel peituda ühte kauplusse.

Siseminister Bruno Le Roux täpsustas hiljem, et ründaja üritas naissõdurilt relva võtta, ent see ebaõnnestus. Naine patrullis terminalis koos kahe sõduriga.

Sõjaväelased avasid ründaja pihta tule ning too sai surma.

Orly Lõunaterminalist evakueeriti ligi 3000 inimest, ka Lääneterminal oli suletud.

Prantsusmaa president Francois Hollande tegi Twitteris avalduse, milles ta kiitis politsei ja sõjaväelaste vaprust ning tegutsemisjulgust olukorras, kus oldi silmitsi eriti ohtliku ründajaga.