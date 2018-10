Orkaan Michael võib tabada Floridat aasta võimsaima tormina USA-s

Seotud lood: Florida valmistub aastakümne võimsaimaks orkaaniks Michael

USA riiklik orkaanikeskus (NHC) teatas kohaliku aja järgi eile õhtul, et Michael liikus kiirusega 19 kilomeetrit tunnis põhja suunas ning asus umbes 350 kilomeetri kaugusel Florida osariigis asuvast Panama Cityst edelas.

Kõige suuremat veetaseme tõusu, 2,7-4 meetrit, on oodata Mexico Beachi ja Keaton Beachi vahel. Scotti sõnul tähendab see, et vesi tuleb kilomeetrite kaugusele rannikule ja võib olla üle majade katuste.

Ränka vihma ja üleujutusi pole oodata mitte ainult Floridas, vaid ka mujal USA kaguosas.