Orkaan Irma tabas Turksi ja Caicose saari, mis võidakse üle ujutada

Orkaan Irma räsis viimati Turksi ja Caicose saari, olles enne seda tekitanud teistel ette jäänud Kariibi mere saartel hävingu ja tapnud vähemalt 14 inimest.

Madalatel saartel on tormilaine oht. Lained võivad olla kuni kuus meetrit normaalsest tasemest kõrgemad, vahendab BBC News.

Foto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

Foto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

Mõningaid kahjustusi ja üleujutusi on olnud ka Haitil, kus infrastruktuur ei ole veel taastatud pärast 2010. aasta hävitavat maavärinat.

Irma on viienda kategooria orkaan. See on orkaani kohta kõrgeim võimalik tase ning tuule kiirused selles on kuni 78 meetrit sekundis.

Irma on seni puudutanud hinnanguliselt 1,2 miljonit inimest ning see arv võib kasvada 26 miljonini, teatas Punane Rist.

Kardetakse, et piirkondades, kus joogiveega varustamine on katkenud ja kanalisatsioon ei tööta, võivad kiiresti hakata levima haigused, ning võimud on hoiatanud, et hukkunute arv tõenäoliselt kasvab.

Irma asus viimati Turksi ja Caicose saarte lähedal ja liigub edasi Bahama saarte suunas.

Järgmisena peaks torm jõudma Kuubale ning nädalavahetusel tabab see ennustuste järgi USA Florida osariiki, kus lubatakse hävitustööd.

35 000 elanikuga Briti ülemereterritooriumil Turksil ja Caicosel tehti enne Irma saabumist ettevalmistusi. Saarte kõrgeim punkt asub vaid 50 meetri kõrgusel üle merepinna.

Turksi ja Caicose hädaolukordade ameti direktor Virginia Clerveaux ütles, et tormilaine võib üle ujutada isegi sisemaapiirkonnad.

Mõningast kahju katustele, üleujutusi ja elektrikatkestusi tekitas Irma ka Dominikaani Vabariigi ja Haiti põhjaosas.

Kuubal evakueeriti turistid rannikuäärsetest kuurortidest.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Holland on saatnud laevad, päästemeeskonnad ja abisaadetised oma territooriumidele, mis on orkaanis kannatada saanud.

Seni kannatada saanud saared: