Orkaan Harvey on nõudnud üle 20 inimelu

Texase osariiki laastava torm Harvey on nõudnud enam kui 20 inimese elu ja kuberner Greg Abbotti sõnul pole halvim veel möödas.

Vihma sajab edasi ja kuberneri sõnul võib üleujutus mõnedes piirkondades kesta veel nädala, vahendab BBC.

Texase osariigis on enam kui 20 inimest Harvey tormituulte või paduvihmade otsese või kaudse tulemusena surma saanud. Arvatakse, et see arv kasvab veelgi.

Läbi on viidud enam kui 8500 päästeoperatsiooni ja varjupaikades viibib umbes 32 000 inimest.

Võimud ja vabatahtlikud jätkavad tormilõksu jäänud inimeste päästmist.

Samuti võitleb tormikahjudega 14 000 rahvuskaartlast ja nendega liitub peagi veel 10 000.