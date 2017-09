Orkaan Harvey: kuus miljardit riigikassast, üks miljon Trumpi tagataskust

Valge maja ametnikud ning kongress plaanivad eraldada kuus miljardit dollarit orkaan Harveyst laastatud alade abistamiseks ning taastamiseks. Ühe miljoni dollari annetab president Trump ka oma isiklikest vahenditest.

Trump lubas abistada Louisiana ja Texase katastroofiohvreid, et lüüa kaasa üleriiklikus annetuskampaanias. Tema pressisekretär Sarah Huckabee Sanders küsis pressikonverentsil ajakirjanikelt: „Ta tegelikult tahtis, et ma teie käest uuriks, kuna teie olete sellel teema juba palju kirjutanud, et milline organisatsioon on annetamiseks kõige usaldusväärsem,“.

Trumpi annetus on üks suurimatest, mida USA president oma ametiajal heategevusele loovutanud on. Hinnanguliselt on Trumpi varade suurus 4 miljardit dollarit, vahendab The New York Times.

Riiklikult planeeritav ettepanek näeb ette 5, 5 miljardi dollari eraldamist katastroofi leevendamise fondi (FEMA), ning täiendava 450 miljoni dollari lisamist riiklikusse väikefirmade katastroofi laenu programmi (SBA). FEMA töö on koordineerida USA valitsuse vastust katastroofidele nagu orkaanid ja üleujutused, SBA jagab väikeettevõtjatele välja laene, et oma firma üles ehitada ning taastada majandustegevus katastoofist puudutatud piirkonnas.

Harvey järgsete kahjude suuruseks on hinnatud 150 miljardit dollarit, esialgne kuus miljardit moodustab esimese riikliku toetusmakse. Kongressi saadetakse ettepanek järgmisel nädalal.