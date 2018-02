Organisatsioon Golos: allkirjade kogumine Putini toetuseks maksti kinni riigieelarvest

Ühiskondlikku organisatsiooni Võidu Vabatahtlikud, mis osales allkirjade kogumises Vladimir Putini presidendikandidaadina üles seadmiseks, finantseeritakse riigieelarvest, mitte kandidaadi valimisfondist, mis on seaduserikkumine, öeldakse valijate õiguste kaitse organisatsiooni Golos raportis.

Võidu Vabatahtlike regionaalsed koordinaatorid on kohalike omavalitsusorganite ja eelarveliste asutuste töötajad, öeldakse raportis, vahendab Raadio Vabadus.

Valimiskampaania ajal on kõrgkoolide ja teiste riigiasutuste ruumid läinud Võidu Vabatahtlike käsutusse. Ruumide, sidevahendite ja kontoritarvetega varustamine ning kommunaalteenuste eest maksmine agitatsioonikampaanias otseselt osalevale organisatsioonile on kandidaadi materiaalse toetamise vorm, märgib Golos.

Putini poolt koguti kokku 1,6 miljonit allkirja ja sellele kulutati keskvalimiskomisjoni andmetel umbes viis miljonit rubla (ligi 72 000 eurot), mis tähendab, et ühe allkirja hind on veidi üle kolme rubla ehk veidi alla viie eurosendi. Golosi hinnangul ei ole selline hind võimalik, kui kasutatakse palgaliste allkirjade kogujate teenuseid. Golos oletab, et Putini staap kasutas administratiivset ressurssi.

Võidu Vabatahtlikud väidavad, et nende aktivistid võtavad valimiskampaaniast osa isiklikul soovil.

Ametlikult tegelevad Võidu Vabatahtlikud veteranide abistamise, mälestusmärkide korrastamise, võiduparaadide korraldamise ja „surematu polgu” rongkäikude organiseerimisega. Organisatsioonil väidetakse olevat 180 000 vabatahtlikku. Kahe viimase aastaga on Võidu Vabatahtlikud saanud föderaaleelarvest 127 miljonit rubla (1,8 miljonit eurot).