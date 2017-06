Orbán: Ungari peab võtma vastu seaduse maffia moodi Sorosi rahastatud vabaühenduste kontrollimiseks

Ungari liigub edasi seadusandlusega välismaalt rahastatud valitsusväliste organisatsioonide suurema kontrolli alla võtmiseks, teatas peaminister Viktor Orbán reedel, tuues näiteks miljardär George Sorosi rahastatavad organisatsioonid, mis tema sõnul tegutsevad nagu maffia moodi võrgustik.

Parempopulist Orbán on juba pikka aega kritiseerinud Ungaris sündinud Sorosi kodanikuühiskonna organisatsioone, süüdistades neid tema sisserändepoliitikale vastutöötamises ning Sorosi huve esindavate poliitiliste aktivistidena tegutsemises, vahendab Reuters.

Orbán, kellel seisavad 2018. aasta aprillis ees parlamendivalimised, ütles, et Sorosi neljapäeval tehtud avaldus, milles ta ütles, et imetleb julgust, millega ungarlased on vastu seisnud Orbáni loodud maffiariigi pettusele ja korruptsioonile, oli sõjakuulutamine.

„See on sõjakuulutamine, pole kahtlustki,“ ütles Orbán riigiraadiole. „Ainus võrgustik, mis tegutseb maffia moodi, mis pole läbipaistev… Ungaris, on Sorosi võrgustik. Seetõttu peame me nõudma ja mina isiklikult nõuan, et parlament otsustaks nende organisatsioonide läbipaistvaks tegemise.“

Valitsuse parlamendile esitatud eelnõu järgi nõutakse valitsusvälistelt organisatsioonidelt, mis saavad välisannetusi vähemalt 7,2 miljonit forintit (26 000 dollarit) enese registreerimist võimude juures ja enese kuulutamist välismaalt rahastatuks.

Oodatakse, et parlament kiidab seaduseelnõu heaks hiljem sel kuul, vaatamata massilistele protestidele Ungaris ja Euroopa Parlamendi resolutsioonile, milles mõisteti hukka õigusriigi ja põhiõiguste olukorra tõsine halvenemine Ungaris.