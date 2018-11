Orbán: Ungari on Ukraina poolt, kuigi Ukraina valitsus on Ungari-vastane

„Ungari seisukoht on väga selge, me oleme Ukraina valitsuse poolt, nii et me seisame Ukraina selja taga,” ütles Orbán vastuseks ajakirjaniku küsimusele, vahendab Reuters.

„Ungaris on Ukraina poolt olev valitsus, samas kui Ukrainas on Ungari-vastane valitsus. Sellest hoolimata ei ole me muutnud oma seisukohta ja seisame selles konfliktis Ukraina selja taga,” teatas Orbán.