Orbán Netanyahule: Ungari koostöö natsidega oli viga ja patt

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles kohtumisel Iisraeli ametivenna Benjamin Netanyahuga, et tema riigi koostöö Teise maailmasõja ajal Natsi-Saksamaaga oli viga ja patt, sest ei kaitstud oma juudikogukonda.

Orbán teatas teisipäeval, et ütles Netanyahule, et see ei saa enam kunagi juhtuda, sest Ungari kaitseb oma kodanikke. Holokaustis hukkus umbes 550 000 Ungari juuti, vahendab Associated Press.

Netanyahu on esimene Ungarit külastanud Iisraeli peaminister pärast 1989. aastat, kui Ungari oli veel kommunistliku võimu all.

Juudiorganisatsioonid on kritiseerinud Ungari valitsuse hiljutist kampaaniat ungari päritolu USA miljardärist filantroobi George Sorosi vastu selle juudivaenulike toonide pärast, mida Orbáni valitsus aga eitab.