Orban loodab europarlamendi valimistelt illiberaalsuse võidukäiku

Järgmine Euroopa Parlament valitakse tuleva aasta kevadel.

Euroopa Komisjon pöördus hiljuti Ungari rändeseaduse tõttu Euroopa Liidu kohtusse, leides, et see läheb vastuollu Euroopa Liidu reeglitega, võimaldamata põgenikele varjupaika anda.

Ungari parlament muutis juunis mitut seadust, et piirata migrantide Ungarisse lubamist ja raskendada nende abistamist. USA eeskujul lahkuti ka ÜRO rändeleppest, märkides, et see julgustab inimmasside liikumist, mis on ohtlik.