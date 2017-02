Orbán ja Putin ründasid Budapestis üheskoos Venemaa-vastaseid sanktsioone

Ungari peaminister Viktor Orbán ühendas neljapäeval jõud Budapestis külas olnud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga lääne Venemaa-vastaste sanktsioonide kritiseerimiseks.

„[Euroopa] lääneosa on kuulutanud väga Vene-vastast hoiakut ja poliitikat – see on see keeruline keskkond, kus me peame oma poliitikat kaitsma,“ ütles Orbán neljapäeval Budapestis ühisel pressikonverentsil Putiniga, vahendab Financial Times.

Ungari on Venemaale „tähtis ja usaldusväärne partner“, teatas Putin.

„Mittemajanduslikke probleeme ei saa lahendada majanduslike vahenditega … Igaüks kaotab sellistest lahendustest,“ lisas Orbán.

Kohtumine keskendus Venemaa ulatuslikule osalusele Ungari energiapoliitikas, eelkõige pikaaegsetele gaasiga varustamise lepingutele. Odav gaasi hind aitas Orbáni erakonnal 2014. aasta valimistel võitu saavutada. Orbán ja Putin teatasid, et on alustanud läbirääkimisi gaasi hindade üle Ungari jaoks pärast 2021. aastat.

Arutati ka vaidlusalust tuumajaama Paks II projekti, mida Venemaa peaks finantseerima 12,5 miljardi euroga. See on aga olnud Euroopa Komisjoni uurimise all ohutuse, riigiabi ja avalike hangete seaduslikkuse asjus.

Orbán ütles, et projekti 80 protsendi ulatuses finantseerimist Venemaa poolt ei ole arutatud, kuigi Venemaa on valmis suurendama seda saja protsendini, kui kokkulepet „kohendatakse“.

Üks Kremli abidest kaebas varem, et projekti on häirinud „Brüsseli nääklemine“, kuid Orbán ja Putin teatasid, et kahe tuumareaktori ehitus algab 2018. aastal, kui Euroopa Liidu juurdlus lõpeb.