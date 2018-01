Oprah Winfrey kaalub väidetavalt võimalust kandideerida USA presidendiks

Telestaar Oprah Winfrey „mõtleb aktiivselt” Ameerika Ühendriikide presidendiks kandideerimisele, ütlesid tema kaks anonüümseks jääda soovinud lähedast sõpra täna uudistekanalile CNN.

Mõned Winfrey sõbrad on soovitanud tal kandideerida ja üks allikatest kinnitas, et need vestlused toimusid juba mitu kuud tagasi. Samas ei olevat Winfrey veel kandideerimise osas otsust teinud.

Demokraatide presidendivalimiste kampaania ei alga ametlikult enne tänavu toimuvaid vahevalimisi.

Eilsel Kuldgloobuste jagamisel pärjati kauaaegset jutusaatejuhti, produtsenti ja meediamogulit Oprah Winfreyt Cecil B DeMille'i nimelise elutööauhinnaga.

Oprah Winfreyst sai seega esimene mustanahaline naine, keda selle konkreetse preemiaga pärjatud on ning tema eilset tänukõnet peetakse üheks lähiajaloo inspireerivaimaks sõnavõtuks.