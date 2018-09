Opositsionäär Navalnõi ärgitusel avaldati meelt peatse pensionireformi vastu

Tänase meeleavalduse kutsus kohalike valimiste päevaks kokku opositsionäär Aleksei Navalnõi. Algselt pidi ta ka ise neist osa võtma, aga juba enam kui nädal enne aktsiooni toimumist peeti ta kinni ja mõisteti ebaseaduslike rahvakogunemiste korraldamise eest umbes kuuks ajaks trellide taha, vahendab uudistekanal BBC.

Opositsionääri büroo väljastas avalduse, märkides, et valitsus eesotsas Putiniga on juba pea kahel aastakümnel kasutanud rahva raha isikliku tarbeks, miks on ka üks põhjustest, miks ei suudeta senist pensionisüsteemi enam üleval hoida. „Hoolimata nende lubadustest, et pensioniiga ei ole vaja iial tõsta, teevad nad seda. Võimud ei kuula oma rahvast ja seega on aeg tulla tänavatele!“ ärgitati inimesi meeleavaldusest osa võtma.

Aktsioonidelt viis politsei täna minema kümneid inimesi.

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev tuli suvel jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal välja pensionikavaga, mis tähendas juba järgnevatel aastatel pensioniea korraliku tõstmist.

Alates varasest Nõukogude ajast on meeste pensioniiga olnud 60 ja naistel 55 aastat. Medvedevi sõnul algab pensioniea järk-järguline ülesnihutamine juba järgmisel aastal.