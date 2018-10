Õpingukaaslane kavatseb rääkida FBI-le Kavanaugh’ vägivaldsest purjus käitumisest kolledži ajal

Uudise Ludingtoni tunnistuse kohta avaldas kõigepealt Washington Post, mille teatel kavatseb Ludington rääkida Kavanaugh’ vägivaldsest purjus käitumisest kolledžis.

Põhja-Carolina osariigiülikooli professor Ludington nimetab oma tunnistuses Kavanaugh’d „sõjakaks ja agressiivseks” joodikuks.

„Ühel viimasel korral, kui ma tahtlikult Brettiga suhtlesin, nägin ma, kuidas ta vastas pooleldi vaenulikule märkusele mitte olukorda lahendades, vaid visates oma õlle mehele näkku ja algatades kakluse, mis lõppes ühe meie ühise sõbra arestimajja sattumisega,” öeldakse Ludingtoni avalduses.

Senati õiguskomitee kuulamisel eelmisel nädalal küsiti Kavanaugh’lt korduvalt tema joomisharjumuste kohta keskkoolis ja kolledžis ning ta eitas, et tal on sellega probleeme.

Ludington väidab aga oma avalduses, et Kavanaugh valetas oma tegude kohta minevikus üleriiklikus televisioonis ja veelgi enam, vande all USA senati ees ning Ludingtoni sõnul usub ta, et neil valedel peavad olema tagajärjed.