Operatsioonist taastunud senaator John McCain naaseb tööle

Samuti kavatseb McCain osaleda hääletusel tervishoiureformi üle, mille eesmärgiks on välja vahetada nõndanimetatud Obamacare. McCaini hääleta seda ilmselt vastu ei võetaks, vahendab AFP.

"Senator McCain ootab innuga homme senatisse naasmist, et jätkata tööd oluliste seadustega, mille hulgas tervishoiureform," seisis teadaandes.

Senaator kirjutas Twitteris sarnase avalduse ja teatas, et on teisipäeval tööl tagasi.

Look forward to returning to Senate tomorrow to continue work on health care reform, defense bill & #RussiaSanctions https://t.co/VQBtovnwF1