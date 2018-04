OPCW inspektorid jõudsid alles täna Süüria keemiarünnakupaika

OPCW ehk keemiarelvade keelustamise organisatsioon jõudis alles täna hommikul paika, kus väidetavalt leidis kahe nädala eest aset keemiarünnak, mis nõudis kümnete inimeste elu.

Algselt kavatseti tööd alustada juba nädala eest, kuid väidetavalt julgeolekust tulenevatel põhjustel ei olnud neil võimalik sündmuskohta jõuda. Alles täna hommikul hakati otsima tõendeid nädalataguse keemiarünnaku kohta, mille eest president Bashar al-Assadi režiimi juba õhurünnakutega ka karistati, vahendab uudistekanal BBC.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert ütles aga eile, et „meil on usutav informatsioon, mis osutab sellele, et Vene ametnikud teevad Süüriaga koostööd nende inspektorite Doumasse ligipääsu takistamiseks ja venitamiseks”.

„Me usume, et see on katse viia läbi nende oma lavastatud juurdlusi. Me usume, et Vene ametnikud on teinud Süüriaga koostööd, et puhastada nende kahtlustatavate rünnakute toimumispaigad ja eemaldada süüd tõestavad tõendid keemiarelvade kasutamise kohta,” tõdes Nauert.

Ta ei osanud öelda, kas Venemaa ja Süüria on olnud edukad sariini ja kloori jälgede kõrvaldamisel, kuid märkis, et see võib tähendada, et OPCW juurdlus ei leia rünnaku kohta mingeid jälgi.

Al-Assadi valitsus, mis eitab keemiarünnaku korraldamist ja keemiarelvade olemasolu, on valmis inspektoritega koostööd tegema, ütles välisministri asetäitja Ayman Soussan. „OPCW ekspertidel on võimalik töötada takistusteta,“ ütles ta.