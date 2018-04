OPCW inspektorid asusid uurima Süüria keemiarünnakupaika

OPCW ehk keemiarelvade keelustamise organisatsioon jõudis ööl vastu tänast, ainult päev pärast USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa aktsiooni Süüria vastu, paika, kus väidetavalt leidis nädala eest aset ohvriterohke keemiarünnak.

Tööd alustati juba täna hommikul, et leida tõendeid nädalataguse keemiarünnaku kohta, mille eest president Bashar al-Assadi režiimi juba reedeöiste õhurünnakutega ka karistati, vahendab uudistekanal BBC.

Al-Assadi valitsus, mis eitab keemiarünnaku korraldamist ja keemiarelvade olemasolu, on valmis inspektoritega koostööd tegema, ütles välisministri asetäitja Ayman Soussan. „OPCW ekspertidel, kes on juba teel Douma linna, on võimalik töötada takistusteta,“ ütles ta.