ÕÕVASTAV VIDEO | Langev puu surmas Portugali usufestivalil 11 külastajat

Madeira saarel langes usklikele otsa 200-aastane puu, mis vigastas kümneid ja tappis 11 inimest. Õnnetus toimub videos 1:05:40 ajal.

Intsident toimus katoliiklaste usufestivalil nimega Festa da Senhora do Monte, kus parasjagu oodati peale kirikteenistust tänaval rongkäiku, kirjutab Telegraph.

Alal müüdi huvilistele küünlaid ning seal viibis palju lapsi. Langev tamm surmas esialgsetel andmel 11 inimest ning viga on saanud 35.

Festa da Senhora do Monte toob iga aasta Madeirale tuhandeid inimesi, et tähistada Neitsi Maarja taevasseminekut. Festival toimus see aasta 14-15. augustil.