Ootamatu probleem olümpial: USA asepresident ja Põhja-Korea liidri õde istuvad avatseremoonial üsna lähestikku

Põhja-Korea teatas, et pole huvitatud kohtumisest USA asepresidendi Mike Pence’iga, kes viibib seoses Pyeongchangi taliolümpiamängude avamisega Lõuna-Koreas.

Et Põhja-Korea saadab olümpiale kõrgetasemelise delegatsiooni, kuhu kuulub ka riigi valitseja Kim Jong-uni noorem õde Kim Yo-jong, levisid kuuldused, et selline kohtumine võib olla plaanis.

See seis toob ürituse korraldajatele kaasa aga suure "protokollipeavalu", sest Pence ja Yo-jong on avatseremoonial lähestikku istuma määratud, neid lahutavad kõigest mõned meetrid.

Olukorra muudab pingelisemaks veel see, et Pence'i saadab Otto Warmbieri isa - Otto oli mullu Põhja-Koreas vangistatud USA üliõpilane, kes vajus koomasse ja suri varsti pärast seda, kui ta USA-sse tagasi saadeti.

Yo-jong on USA valitsuse "musta nimekirja" kuuluv isik. Ta juhib kodumaal propagandaosakonda ja mängib aina tähtsamat rolli valitsevas töörahva parteis.

Kuna ta on liidri esimene lähisugulane, kes Põhja-Koreast Lõuna-Koreasse reisib (kaks riiki on tehniliselt endiselt sõjas), siis on arutletud, kas neiu võis oma vennalt mingi sõnumi edastamiseks kaasa saada. Lõuna-Korea president Moon Jae-in kohtub ju temaga koos lõunastamise eesmärgil juba homme.

Pence on omalt poolt kinnitanud, et USA ei kavatsegi lasta Põhja-Koreal olümpiat propaganda tegemiseks kasutada ja ka sanktsioonid riigi vastu muutuvad peagi veel karmimaks.

Kuidas siis "protokollipeavalu" lahendada. Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) esindajad jätavad istekohtade määramise Lõuna-Korea kaela. ROK-i president Thomas Bach on koguni öelnud, et sekkuda oleks viga ja võiks tuua "katastroofilisi tagajärgi".