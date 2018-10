Ootamatu pööre: saudid tunnistasid ajakirjaniku mõrva konsulaadis üles: ta kägistati surnuks

Juhtumi uurimise käigus on vahi alla võetud 18 inimest, nende seas viisteist luureametnikku, kes saadeti Khashoggiga vastamisi, kaks konsulaartöötajat ja üks autojuht vahendab ajaleht The New York Times.

59-aastane ajakirjanik suri saudide versiooni kohaselt kägistamise tagajärjel pärast endaalgatuslikku rusikavõitlust viieteistkümne luureametnikuga.

Juhtunu tõttu vabastati Saudi Araabia riigitelevisiooni teatel ametist Saudi Araabia luurejuht Ahmad al-Assiri ja Saudi Araabia kroonprints Mohammed Bin Salmani luurenõunik Saud al-Qahtani.

USA president Donald Trump ütles, et ta usub Saudi Araabaia versiooni toimunust, märkides, et juhtunut ei saa küll „aktsepteerida“, aga tegemist on siiski „suurepärase liitlasega“.

Tema sõnul oli teade arreteerimistest „hea esimene samm“.

Trump, kes saab kroonprints Salmaniga juba pikemat aega hästi läbi, ütles, et ta kaalub vastusena „mingit sorti sanktsioone“, aga „ei eelistaks karistusena“ tühistad a saudidega relvatehingut, mis on väärt rohkem kui 100 miljardit dollarit.

Khashoggi kadus pärast konsulaati sisenemist 2. oktoobril. Ta pidi saama konsulaadist dokumendid türklannast pruudi Hadice Cengiziga abiellumiseks. Ajaleht The Washington Post, millele Khashoggi arvamusartikleid kirjutas, teatas varem anonüümsetele ametnikele viidates, et audio- ja videosalvestused tõestavad, et Khashoggi mõrvati konsulaadis ja tükeldati seejärel.