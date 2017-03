Öösel tulistati Poola peakonsulaati Ukrainas Lutskis

Ööl vastu kolmapäeva toimus Ukraina Volõõnia oblastis Lutskis Poola peakonsulaadi hoone neljandal korrusel plahvatus. Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et ilmselt tulistati granaadiheitjast RPG-26. Kannatanuid ei ole.

SBU uurib intsidendi kohta erinevaid versioone, sealhulgas terroriakti võimalust, vahendab UNIAN.

„Provokatsioonid Poola Vabariigi vastu, mis aeg-ajalt Ukrainas aset leiavad, on kasulikud ainult ühele osapoolele – Vene Föderatsioonile, kelle käekiri on kaugelt näha,“ teatas SBU.

Ukraina president Petro Porošenko andis korrakaitsjatele korralduse võtta kohe tarvitusele kõik meetmed peakonsulaadi tulistamise uurimiseks. Samuti käskis Porošenko tugevdada välisriikide diplomaatiliste esinduste valvet võimalike provokatsioonide ärahoidmiseks.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin väljendas peakonsulaadivastase provokatsiooni üle nördimust. „See on nurjatus nende poolt, kes on vastu meie sõprusele Poola Vabariigiga. Teeme kõik, et süüdlasi karistataks,“ ütles Klimkin.

Poola välisministeerium kutsus intsidendi tõttu vaibale Ukraina suursaadiku Varssavis Andri Deštšõtsja.

Poola peakonsulaadid Kiievis, Harkivis, Odessas, Vinnõtsjas ja Lutskis kolmapäeval ei tööta.