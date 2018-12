Ongi kõik: Islamiriik tõrjuti ka oma viimasest kantsist välja

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: AFP

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et äärmusorganisatsioon Islamiriik kontrollib veel kõigest 50 ruutkilomeetri suurust maa-ala, sh Hajini linna, kus on nende peakorter. Äsjaste teadete kohaselt suudeti see terrorirühmituse viimane kants nüüd viimaks vallutada.