Ombudsman: Islamiriik tahab Suurbritanniat rünnata nagu IRA

Islamiriik kavandab Ühendkuningriigi vastu terroriakte sarnasel skaalal, nagu relvarühmitus Iirimaa Vabariiklik Armee (IRA) nelja aastakümne eest, hoiatas ajalehe Sunday Telegraph veergudel riigi uus ombdusman terrorismi alal.

Max Hill, kes peab järelvalvet Ühendkuningriigi terrorismiseaduste üle, ütles usutluses, et džihadistide kujutatav oht suurematele linnadele on tohutu ja pidev, mistõttu keegi ei saa seda eirata.

„Kui rääkida kujutatavast ohust, arvan ma, et rünnakute reaalse planeerimise intensiivsus ja potenstsiaalne tihedus – lähtudes siinkohal valimatutest rünnakutest suurtes linnades süütute tsiviilisikute vastu, hoolimata nende rassist või nahavärvist – kujutab tohutut ja pidevat ohtu, mida keegi meist ei saa ignoreerida,“ ütles Hill.

“Seega ma arvan, et kahtlemata eksisteerib jätkuvalt märkimisväärne oht, mis on vähemalt sama suur, kui see oli Londoni aladel 1970. aasatel, mil tegutses aktiivselt IRA.”

Iirimaa Vabariiklik Armee (IRA) lõpetas relvastatud tegevuse suure reede rahulepe alusel 1998. aastal, pärast tuhandete inimeste hukkumist eelneva kolme aastakümne jooksul.

Hill on üks paljudest riigiametnikest, kelle hoiatuste kohaselt üritab Islamiriik, kes kaotab territooriumi Iraagi ja Süüria aladel, rünnata Suurbritanniat.