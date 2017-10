Oluline liitlaserakond avaldab Kataloonia presidendile survet täieliku iseseisvuse väljakuulutamiseks

Kataloonia president Carles Puigdemont sattus täna vasakäärmusliku liitlaserakonna CUP surve alla kuulutada välja täielik iseseisvus ja eirata Hispaania valitsuse otsevalitsemise ähvardust.

Puigdemont kuulutas iseseisvuse sümboolselt välja teisipäeva õhtul, kuid peatas selle sekundeid hiljem ja kutsus üles läbirääkimistele Madridiga, vahendab Reuters.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy andis seepeale Puigdemontile esmaspäevani aega oma seisukoha selgitamiseks ja neljapäevani aega ümbermõtlemiseks, kui ta jääb eraldumise juurde. Iseseisvuse väljakuulutamise korral ähvardas Rajoy Kataloonia autonoomia peatamisega.

CUP (Candidatura d’Unitat Popular – Rahva Ühtsuse Kandidatuur) kutsus aga Puigdemonti kuulutama iseseisvuse ühepoolselt välja tähtaegu trotsides.

„Kui (Madridi keskvalitsus) tahab jätkata meie ähvardamist ja suutropistamist, peaksid nad seda tegema vabariigiga, mis on juba välja kuulutatud,“ teatas CUP.

CUP-il on 135-kohalises Kataloonia parlamendis kümme kohta, kuid Puigdemonti vähemusvalitsus sõltub seaduste läbisurumisel CUP-ist ega suuda ilma CUP-i toetuseta hääletusi võita.

Kataloonia valitsusele lähedased allikad teatasid, et Puigdemont ja tema meeskond töötavad vastuse kallal Rajoyle, kuid mida see sisaldab, et paljastatud.

Loe veel

CUP-i avaldus kordab mõjuka kodanike organisatsiooni Katalaani Rahvusassamblee (Asamblea Nacional Catalana – ANC) seisukohta. „Arvestades Hispaania negatiivse seisukohaga dialoogi suhtes palume me regionaalparlamendil lõpetada (iseseisvusdeklaratsiooni kehtivuse) peatamine,“ teatas ANC.

Puigdemonti erakonna Katalaani Euroopa Demokraatliku Partei (Partit Demòcrata Europeu Català – PDeCAT) juht Artur Mas, kes oli regiooni president 2016. aastani ja arvatakse endiselt mõjutavat tähtsamaid otsuseid, ütles täna, et iseseisvuse väljakuulutamine ei ole ainus tee edasi.

„Kui riik kuulutab end iseseisvaks ja ei saa sellisena tegutseda, on see iseseisvus, mis on pelgalt esteetiline,“ ütles Mas Kataloonia televisioonile TV3. „Otsustes, mis nüüdsest peale tehakse, tuleb arvesse võtta välisfaktor.“