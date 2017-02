Ole lahke, Trump: loe, mis reede õhtul Rootsis juhtus!

Rootsi ajaleht Aftonbladet tegi ülevaate reedeõhtustest „ärevatest“ sündmustest, millele Trump võis tähelepanu juhtida.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump jättis laupäeval kampaaniaüritusel Floridas mulje, justkui oleks Rootsis reede õhtul toimunud terrorirünnak, vahendab Iltalehti uudisteportaal.

Trump tonight mentioned an incident “last night in Sweden” There was no attack there last night This Fox segment? https://t.co/ZxFL1IhMWW pic.twitter.com/7aDkxXSQuC

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 19, 2017

Trump rääkis toetajatele julgeolekuohtudest, mainides hiljutisi terroriakte Euroopas.

„Me peame oma riiki kaitsma – see on määrava tähtsusega. Vaadake, mis toimub! Vaadake, mis üle kogu maailma toimub! Vaadake, mis juhtus Saksamaal! Vaadake Nice'i! Vaadake Pariisi!“ kuulutas ta.

Ja siis: „vaadake, mis juhtus eile õhtul Rootsis! Rootsis! Kes seda usuks? Rootsis!“

Aftonbladet tegi seetõttu Trumpile kokkuvõtte reedestest sündmustest:

15:24 (kohaliku aja järgi): Mees süütas ennast Stockholmi südames asuval Sergeli väljakul põlema. Ta viidi raskete põletushaavadega haiglasse. Mehe motiiv on veel ebaselge, kuid uurimisse ei ole kaasatud luureteenistusi.

18:42: Tuntud Rootsi laulja Owe Thörnqvist oli kimpus tehniliste probleemidega Melodifestivaleni nimelisel võistlusel, mille võitja saab esindada riiki Eurovisioni lauluvõistlusel. (87–aastase lauljal õnnestus siiski järgmisel päeval kindlustada edasipääs finaali).

20:23: Mees suri haiglas pärast rasket tööõnnetust samal päeval.

20:46: Raskete ilmastikuolude tõttu suleti Rootsi põhjaosas asuva maantee E10 lõik Katterjåkki ja Riksgränseni vahel. Ilmateenistus andis tugeva tuule ja lumesaju tõttu piirkonnale ka laviinihoiatuse.

00:17: Politsei asus Stockholmi südalinnas taga ajama põgenevat sõiduautot Peugeot. Engelbrektsgatani lähistel rammiti sõiduk viimaks politseinike poolt teelt välja. Sõidukijuhti ootab karistus joobes juhtimise, liiklusrikkumiste ja auto ärandamise eest.

Trumpi väljaütlemist pilgati ka Twitteris:

Trump reveals his source for the horrifying news of an attack on Sweden pic.twitter.com/4MxG8kvHc5— Andrew (@crawlinginblack) February 19, 2017