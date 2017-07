Õhku tõusev lennuk nõudis elu maailmakuulsal Kariibi mere rannal

Intsident toimus kolmapäeval Printsess Juliana rahvusvahelise lennujaama lähedal, kui 57-aastane Uus-Meremaa turist läks ranna kõrval asuva lennuvälja aia juurde, et jälgida võimalikult lähedalt lennuki Boeing 737 õhkutõusmist.

Õhku tõusma hakkav reisilennuk paiskas naise asfaltteele ja ta sai raskelt vigastada, jättes mõne aja pärast elu.

female tourist from NZ(57) killed after knocked down by jetblast (suspected flt #AA2219) at Maho Beach, Sint Maarten https://t.co/cWeRYCXgIV pic.twitter.com/CqRaxMpn3S— JACDEC (@JacdecNew) July 13, 2017