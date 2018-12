Oettinger: viimastel kuudel on kasvanud tõenäosus, et britid ei lahkugi EL-st

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger sõnas täna, et Suurbritannia ja Euroopa Liidu vaheline lahutuslepe võib jaanuaris Briti parlamendis heakskiidu saada, kuigi veidi on kasvanud ka tõenäosus, et britid ei lahkugi EL-st.

„Kindlasti ei toeta enamus uut referendumit või mittekorrapärast Brexitit. Pole täiesti ebatõenäoline, et Briti parlament hääletab jaanuaris lahutusleppe poolt," sõnas Oettinger Funke meediagrupile antud intervjuus.

Oettinger lisas, et viimaste kuude jooksul on veidi kasvanud tõenäosus, et Suurbritannia ei lahkugi, vaid jääb edasi EL-i liikmeks. „Siiski usun, et märtsi lõpus päädib see lahkumisega," ütles mees.

Briti peaminister Theresa May leppis Brüsseliga kokku lahkumistingimustes, kuid pidi selleks kuuks kavandatud hääletuse Briti parlamendis edasi lükkama, sest seal oleks see suure tõenäosusega läbi kukkunud. Suurbritannia lahkub EL-ist praeguse ajakava järgi 29. märtsil.